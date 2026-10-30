Sıcaklık eksi 3 derecenin altına düştü! Kar yağışı sonrası buz kesen kent

HEM SAĞANAK HEM KAR

Düşen sıcaklıkla gece saatlerinde de yağmur etkili oldu. Şehrin yüksek kesimlerinde ise soğuk hava ve yağış, kar olarak yüzünü gösterdi. En düşük hava sıcaklığının eksi 3,3 derece olarak ölçüldüğü Palandöken Dağı'nda, yağış dalgası zirveyi tamamen kaplamaya başladı.