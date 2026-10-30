Sıcaklık eksi 3 derecenin altına düştü! Kar yağışı sonrası buz kesen kent
Erzurum'da yağan karla Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi beyaza büründü, sıcaklık eksi 3 derecelerin altında ölçüldü. Palandöken Kayak Merkezi'nin Ejder Tepesi beyaz örtüyle kaplanırken, kent genelinde sis de etkili oldu.
SICAKLIK EKSİ 3 DERECENİN ALTINDA
Türkiye genelinde parçalı ve bulutlu hava hakim olurken, Erzurum’da kar yağışı başladı. Beyaza bürünmeye başlayan kentte Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi'nde hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 3 derecenin altına düştü.
HEM SAĞANAK HEM KAR
Düşen sıcaklıkla gece saatlerinde de yağmur etkili oldu. Şehrin yüksek kesimlerinde ise soğuk hava ve yağış, kar olarak yüzünü gösterdi. En düşük hava sıcaklığının eksi 3,3 derece olarak ölçüldüğü Palandöken Dağı'nda, yağış dalgası zirveyi tamamen kaplamaya başladı.
EJDER TEPESİ SİSTE KAYBOLDU
Yaklaşık 3 bin 126 rakımdaki Palandöken Kayak Merkezi'nin Ejder Tepesi beyaz örtüyle kaplanırken, sabah saatlerinde ise sisten dolayı tamamen görünmez oldu.
METEOROLOJİ’DEN YENİ UYARI
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yağışlarla birlikte kent genelinde hava sıcaklıklarında önemli ölçüde düşüş yaşandığını bildirdi. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.