Sivas’ın vazgeçilmez lezzetlerinden ve türkülerine konu olan madımak, bu kez kolonya olarak üretildi. 35 yıllık kolonya ustası Turhan Toka, kentin simge bitkisinden yaptığı özel kokuyla büyük beğeni toplarken, “Sivas’ın da kendine has kolonyası olsun” diyerek başladığı çalışmanın ilgi gördüğünü söyledi.

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Sivas'ta daha önce bir işletme tarafından dondurması yapılan ve büyük beğeni alan madımak bitkisi, şimdi de Sivas zanaatkarlar çarşısı esnafı Turhan Toka tarafından kolonya haline geldi.

Sofraların vazgeçilmezi şimdi şişeye girdi! Madımaktan kolonya yaptılar

MADIMAK KOKULU KOLONYA ÜRETTİ

35 yıldır kolonya ustası olarak birçok farklı kokudan kolonya üreten Toka, Sivas'ı temsil edecek güzel bir koku olmasına karar vermesi sonrası çalışmalara başladı. kuru madımak otu alarak birkaç denemenin ardından istediği ölçüyü ayarlayan usta vatandaşların beğenisine sunduğu madımak kokulu kolonya ile takdir topladı. İşi gereği birçok farklı ili gezerek, gittiği bütün şehirlere özel bir kokudan kolonya yapıldığını gören Toka, Sivas sofralarının vazgeçilmez yemeği madımak bitkisinden yaptığı kolonyanın Sivas'ı temsil etmesi için böyle bir çalışma gerçekleştirdiğini ifade etti.

Sofraların vazgeçilmezi şimdi şişeye girdi! Madımaktan kolonya yaptılar

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“GELENLERİN ÇOK DİKKATİNİ ÇEKİYOR”

Sivas'ı madımak kolonyası ile öne çıkarmak istediğini söyleyen Toka, "Madımak bizim güzel bir yemeğimizdir, ben de birkaç yıldır bunun üzerinde bir ARGE yaptım. Biz madımağın kolonyasını üretmeye karar verdik ve çok hoş, güzel oldu. Sivas halkı tarafından da beğenildi. Güzel rağbet görüyor. İş yerine gelip görenler bize ilk madımak kolonyasını soruyor. Çoğu ilin kendine has bir kolonyası olduğu gibi, bizde Sivas'ın da bu kolonyayla anılmasını istedik. Memnunuz böyle bir çalışma yaptığımız için güzel oldu. Köylerden toplayarak ve sebze halinden madımak alarak kurutulmuş halinden esans üretildi. Akabinde etkili bir kokusu ile kolonya haline geldi. Kolonya olduğu için bire bir aynısı olmasa da olabildiğince madımak bitkisinin kokusuna yakınlaştırmaya çalıştık. Gelenlerin çok dikkatini çekiyor, olumlu geri dönüşler oluyoruz ve bu da bizim hoşumuza gidiyor. İyi bir çalışma yaptığımıza inanıyoruz. Ben işimden dolayı çok şehir geziyorum. Mardin, Şanlıurfa, Kastamonu, Balıkesir gibi bir çok ili gezdim. Gördüğümde her ilin kendine has kolonyası vardı. Bende bizim de en ünlü bitkimiz madımakımız var Sivas'ı bu bitkinin kolonyasıyla öne çıkaralım diye düşündüm. Sofralarımızı renklendiren madımak yemeğimizin kolonyasını yaptık hoş bir ürün meydana geldi ve bu çalışmadan dolayı memnunuz" dedi.

Sofraların vazgeçilmezi şimdi şişeye girdi! Madımaktan kolonya yaptılar

“BİZE BÜYÜK BİR MUTLULUK VERDİ”

Hacı Yasak isimli vatandaş ile madımak kolonyasının konusunu beğendiğini belirterek, "Zanaatkarlar çarşısında gezi yaparken Turhan bey ile tanışmış olduk. Madımak kolonyasını yaptığını duydum ve gelip gördüğümde gerçekten medarıiftiharımız olan madımak yemeğinin kolonya kokusunu almak bize büyük bir mutluluk verdi. Kolonya olduğu için benzerliği bire bir olmasa da bu hali ile çok güzel bir koku ortaya çıkmış. Biz Sivaslılar olarak madımakı seviyoruz. Bu şekilde bir ürün ortaya çıkması çok güzel olmuş" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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