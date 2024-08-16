Sosyokültürel terör dijital platformlarda! Büyük Aile Platformu cinsiyetsizlik ve LGBT dayatmasına dikkat çekti

Büyük Aile Platformunun Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz "Cinsiyetsizlik dayatmasına karşı aileyi koruma" amacıyla yürüttükleri faaliyetleri anlattı. Dijital medya platformları ve sanal oyunlardaki cinsiyetsizlik ve LGBT dayatmasının küçük çocukları ve toplumdaki aile yapısını hedef aldığını ve bunun bir tür "sosyokültürel terör" olduğunu söyledi.

Dijital medya platformları ve oyunlardaki içeriklerin aile kurumuna yönelik oluşturduğu riskleri değerlendiren Eryılmaz, bu propagandanın uluslararası kuruluşlar aracılığıyla nasıl yürütüldüğünü anlattı.

Küresel internet televizyon ağı Netflix başta olmak üzere gençlerin takip ettiği dijital platformlardaki neredeyse tüm içeriklerde eşcinsel karakterler üzerinden propaganda yürütüldüğüne dikkati çeken Eryılmaz, yürüttükleri bir araştırma kapsamında Netflix'teki 96 Türkçe altyazılı dizide 255 eşcinsel karakter tespit ettiklerini söyledi.

Eryılmaz, "sosyokültürel terör" olarak nitelendirdiği LGBT dayatmasının öncelikli hedefinde 12-17 yaş arası çocukların yer aldığını bildirerek şu görüşleri paylaştı:

"(Erişim engeli getirilen) Roblox gibi oyun platformlarıyla da bu sosyokültürel terör yürütülüyor. Roblox'un içerisinde hem eşcinsellikle alakalı hem de ahlaksızlık yani sapkınlıkla ilgili bazı figürler vardı. Bu tarz oyunlarda milyonlarca çocuk her gün 4-5 saatini geçiriyor. Zaten bu terörü yürütenlerin 40 yaş üstüne verebileceği çok fazla bir şey yok. Ama çocuk yaştan itibaren bu propagandaya ekran aracılığıyla maruz kalan genç kitle artık propagandayı sahiplenmiş durumda maalesef."

"EKRANLARIN EMZİRDİĞİ ÇOCUK"

Erişim engeli getirilen Roblox gibi oyun platformlarında yürütülen propaganda faaliyetlerinin hem çocukların akıl ve ruh sağlığına hem de toplumun geleceğine yönelik riskler taşıdığını vurgulayan Eryılmaz, Roblox gibi oyunların yasaklanması kararının doğru olduğunu ancak sadece bu oyunları yasaklayarak sorunun çözülemeyeceğini söyledi.

Eryılmaz, LGBT dayatmasının yapıldığı oyun ve platformlara alternatif içerikler üretilmesi ve ebeveynlerin çocuklarıyla nitelikli vakit geçirmesinin aile kurumunun geleceği açısından hayati önem taşıdığını belirterek, "2023 yılında düzenlediğimiz 'Küresel Tehditler Karşısında Aile' çalıştayımızda 'ekranların emzirdiği çocuk' diye bir tanım ortaya çıktı. Bu anlamda bu platformların düzenlemelere ve denetime tabi tutulması gerekli ancak yeterli değil. Ebeveynlere ciddi sorumluluk düşüyor. Çünkü biz çocuklarımızla nitelikli vakit geçiremiyoruz. Çocuklarımızın ekran süresini ne kadar azaltırsak aslında aile yapımız o kadar güçlü olacak. Eğer çocuğumuz bir oyun oynayacaksa onun limitini anne ve babaların koyması ve faydalı oyunları bulması lazım." diye konuştu.

Aileye karşı yürütülen propagandaların oluşturduğu tahribatın aşamalı bir şekilde arttığını ve yeni kuşakların çok daha ciddi tehlikelerle yüzleşme riski olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, bu risklerin büyük uluslararası kuruluşların dayatmalarıyla planlı şekilde artırıldığına işaret etti.

"ÖZGÜRLÜK SÖYLEMİ ALTINDA CİDDİ BİR DAYATMA YAPILIYOR"

Eryılmaz, uluslararası bir anlaşma yapmak isteyen özel şirketlerin protokollerine bile toplumsal cinsiyet eşitliğine dair maddeleri koyduklarını ve bu nedenle uluslararası kuruluşlardan destek alan LGBT lobisinin oluşturduğu tehdidin küresel boyutta tüm insanlığa ve insanlığın geleceğine yönelik olduğunun altını çizdi.

Büyük Aile Platformu'nun madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı ve cinsel kimlik karmaşası gibi aileyi tehlikeye atan unsurlarla ve LGBT lobisiyle mücadele etmek amacıyla kurulduğunu ve bu alanda saha araştırmaları da yürüttüğünden bahseden Eryılmaz, LGBT derneklerinin kapatılması, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının mevzuattan çıkarılması, LGBT propagandasının yasaklanması taleplerini Meclis'e iletmek için hazırladıkları dilekçeye 150 bin ıslak imza topladıklarını kaydetti.

Eryılmaz, Büyük Aile Platformu çatısı altında farklı ideoloji ve dünya görüşünden sivil toplum kuruluşlarının aileye yönelik tehditlerin önüne geçmek amacıyla bir araya geldiğini ifade ederek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Özgürlük söylemi altında aslında çok ciddi bir dayatma yapılıyor. Mesela Global Compact diye Birleşmiş Milletlerde bir yapı var. Bunun Türkiye yapılanması 2020 yılında bir 'İşyerinde Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Rehberi' yayınladı. Onlar 'Bizimle ticari işbirliği içinde olan işletmeler, kendi bünyelerinde LGBT bireyleri istihdam etmeleri lazım.' dediler. Eğer bunu yapmazlarsa ve resmi nikah yapamayan LGBT bireylerinin 'eşleri' sigortadan yararlanmazsa kredi oranlarında indirim alamıyor. Artık insanların bu dayatmanın farkına varması lazım. Bu dayatmanın geleceğimize yönelik oluşturduğu büyük riskler var. Büyük Aile Platformunun üyeleri arasındaki farklılık toplumun farklı kesimlerinde bu konuda bir farkındalık ve duyarlılık olduğunu gösteriyor. Şu anda 350’den fazla resmi üyemiz var. Üye bulma çalışması yürütmememize rağmen sürekli yeni başvurular alıyoruz."