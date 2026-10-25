Tekirdağ'da 147 yıllık meslek geleneğini yaşatmaya devam eden Bıçakçı ailesi, mesleklerini soyadlarından alıyor. 5 kuşaktır bıçakçılık yapan aile, mesleği 6'ncı kuşağa devretmek istiyor.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Tarihi Bedesten Çarşısı'nda faaliyet gösteren Bıçakçı ailesi, yaklaşık 1,5 asırdır soyadları ile aynı olan bıçakçılık mesleğini sürdürüyor. Bir zamanlar bıçakları kendileri üreten aile, bugün ise hazır aldıkları bıçakları müşterileriyle buluşturuyor.

5 KUŞAKTIR AYNI MESLEK

Ailenin 4'üncü kuşak temsilcisi Murat Bıçakçı ile 5'inci kuşak temsilcisi oğlu Alaattin Bıçakçı, dedelerinden kalan mesleği yaşatmaya çalışıyor. Mesleğin yıllar içinde değiştiğini anlatan Murat Bıçakçı, geçmişte atalarının kendi bıçaklarını ürettiğini, günümüzde ise hazır bıçakları satışa sunduklarını belirtti.

Soyadlarını mesleklerinden alan aile! 147 yıllık gelenek 5 kuşaktır sürüyor

İŞLER BAYRAMDA YOĞUNLAŞIYOR

Kasaplar ve marketler başta olmak üzere müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını dile getiren Bıçakçı, işlerinin özellikle Kurban Bayramı döneminde yoğunlaştığını kaydetti. Bıçakçı, mesleği sürdürmenin kolay olmadığını belirterek son dönemde işlerin durgun olduğunu söyledi.

Soyadlarını mesleklerinden alan aile! 147 yıllık gelenek 5 kuşaktır sürüyor

147 YILDIR SÜREN GELENEK

Soyadlarının da bıçakçılık mesleğinden geldiğini vurgulayan Murat Bıçakçı ise yaklaşık 147 yıldır devam eden aile geleneğini yaşatmak için çalıştıklarını ifade etti. Dördüncü kuşak olarak mesleği sürdürdüğünü belirten Bıçakçı, oğlu Alaattin Bıçakçı ile birlikte aynı tezgahın başında geleneği geleceğe taşımaya çalışıyor. Aile, mesleklerini 6'ncı kuşağa ulaştırmayı istiyor.

Soyadlarını mesleklerinden alan aile! 147 yıllık gelenek 5 kuşaktır sürüyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Tekirdağ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSITekirdağ

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