Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Yaşam > Şubat ayında baharı yaşadılar! Güneşi gören parklara akın etti

    Şubat ayında baharı yaşadılar! Güneşi gören parklara akın etti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Şubat ayında baharı yaşadılar! Güneşi gören parklara akın etti
    Adana, Hava Durumu, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Şubat ayının son günlerinde yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıktı, Adana'da termometreler 23 dereceyi gösterdi. Bahar havasını gören vatandaşlar parklara ve mesire alanlarına akın etti.

    Adana, Şubat ayının son günlerinde adeta baharı yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği son bilgilere göre sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken, kentte termometreler 23 dereceyi gösterdi.

    Baharı erkenden hisseden Adanalılar, parklara ve mesire alanlarına akın etti. Aileler çocuklarıyla birlikte parklarda oyun oynayıp, evcil hayvanlarını gezdirdi. Çocuklar parkta futbol oynarken, yaş almış vatandaşlar ise güneşli havada bankta sohbet ederek güzel havanın tadını çıkardı.

    Bazı vatandaşlar ise güneşli havada spor yapmayı tercih etti.

    Şubat ayında baharı yaşadılar! Güneşi gören parklara akın etti - 1. Resim

    "BU SENE ADANA'YA KIŞ GELMEDİ"

    Adana'da şubat ayında yazı yaşadıklarını belirten Yener Alp, "Şubat ayının sonunda yaz mevsimini yaşıyoruz, her fırsat bulduğumuzda çocukları getirip böyle parkta güneşin tadını çıkartıyoruz. Bu sene Adana'ya kış gelmedi. Çocukları getiriyoruz, hem görüyorsunuz millet güneşin tadını çıkartıyor" dedi.

    "KIŞ OLMADI, YAĞMUR YAĞMADI"

    Adana’ya bu yıl az yağmur yağdığını ve kış mevsimini neredeyse hiç göremediklerini söyleyen Ramazan Tamtı ise, "Kış mevsimini zaten görmedik, kış olmadı, yağmur yağmadı. Bu havada da güneşi gören herkes sokağa çıkıyor, bahçelere gidiyor. Nefes alıyoruz burada. Yeşil alanlara gidiyoruz, güzelce çayımızı içiyoruz. İnsanlar da sıcak havayı fırsat bilip çıkıyorlar, çimlerde oyun oynuyorlar, güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

    Şubat ayında baharı yaşadılar! Güneşi gören parklara akın etti - 2. Resim

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İzmir depreminin simge ismi Elif'in babası gönülleri fethetti! - Yaşamİzmir depreminin simge ismi Elif'in babası gönülleri fethetti!Mekke-i Mükerreme'de 'Kandil Özel Programı' düzenlendi - YaşamMekke-i Mükerreme'de 'Kandil Özel Programı' düzenlendiPeygamber Efendimizin Berat Gecesi okuduğu dua! Berat Kandili ibadetleri nelerdir? - YaşamPeygamber Efendimizin Berat Gecesi okuduğu dua!Bilim insanları 240 milyon yıllık ‘ejderha’ fosili keşfetti - YaşamBilim insanları 240 milyon yıllık ‘ejderha’ fosili keşfettiEvli çiftin kavgası kanlı bitti! Kurşunlar genç ebeyi hayattan kopardı - YaşamAteşlenen silah, bir ocağa ateş düşürdüDışarıdan getirdikleri keki yiyen 8 öğrenci zehirlendi - Yaşam8 öğrenci dışarıdan getirdikleri kekleri yedi! Sonrası üzücüKontağı kapatanlar yokuş yukarı çıkıyor! Mezarlığın yanındaki gizemli yolun sırrı çözüldü - YaşamKontağı kapatanlar yokuş yukarı çıkıyor! Mezarlığın yanındaki gizemli yolun sırrı çözüldü