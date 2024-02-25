Şubat ayında baharı yaşadılar! Güneşi gören parklara akın etti

Şubat ayının son günlerinde yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıktı, Adana'da termometreler 23 dereceyi gösterdi. Bahar havasını gören vatandaşlar parklara ve mesire alanlarına akın etti.

Adana, Şubat ayının son günlerinde adeta baharı yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği son bilgilere göre sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken, kentte termometreler 23 dereceyi gösterdi.

Baharı erkenden hisseden Adanalılar, parklara ve mesire alanlarına akın etti. Aileler çocuklarıyla birlikte parklarda oyun oynayıp, evcil hayvanlarını gezdirdi. Çocuklar parkta futbol oynarken, yaş almış vatandaşlar ise güneşli havada bankta sohbet ederek güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar ise güneşli havada spor yapmayı tercih etti.

"BU SENE ADANA'YA KIŞ GELMEDİ"

Adana'da şubat ayında yazı yaşadıklarını belirten Yener Alp, "Şubat ayının sonunda yaz mevsimini yaşıyoruz, her fırsat bulduğumuzda çocukları getirip böyle parkta güneşin tadını çıkartıyoruz. Bu sene Adana'ya kış gelmedi. Çocukları getiriyoruz, hem görüyorsunuz millet güneşin tadını çıkartıyor" dedi.

"KIŞ OLMADI, YAĞMUR YAĞMADI"

Adana’ya bu yıl az yağmur yağdığını ve kış mevsimini neredeyse hiç göremediklerini söyleyen Ramazan Tamtı ise, "Kış mevsimini zaten görmedik, kış olmadı, yağmur yağmadı. Bu havada da güneşi gören herkes sokağa çıkıyor, bahçelere gidiyor. Nefes alıyoruz burada. Yeşil alanlara gidiyoruz, güzelce çayımızı içiyoruz. İnsanlar da sıcak havayı fırsat bilip çıkıyorlar, çimlerde oyun oynuyorlar, güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.