Meteoroloji’nin uyarı yaptığı soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili olurken, beklenen kar yağışı Marmara’ya giriş yaptı. Kırklareli’de Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı, sıcaklık eksi 1 dereceye düştü.

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Sibirya etkili soğuk hava dalgası için yapılan uyarıların ardından kar, Marmara’ya giriş yaptı. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde, Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kar yağışı etkisini artırdı.

KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETRE

Kar kalınlığı Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda 5 santimetreye ulaştı.

Termometreler eksiyi gördü! Marmara'da kar sürprizi: 40’a yakın ilde sarı kodlu alarm

Dereköy Sınır Kapısı yolunda kar yağışı nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

Termometreler eksiyi gördü! Marmara'da kar sürprizi: 40’a yakın ilde sarı kodlu alarm

SICAKLIK EKSİ 1 DERECE

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının 2 Aralık Çarşamba gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Termometreler eksiyi gördü! Marmara'da kar sürprizi: 40’a yakın ilde sarı kodlu alarm

İSTANBUL İÇİN TARİH VERDİ

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışı için ise 8-9 Aralık tarihlerini işaret etmişti. Şen “Kar yağışı özellikle pazar gecesi ve pazartesi günü Trakya'dan başlayacak. Çatalca'ya kadar geliyor. İstanbul'un kapısına kadar geliyor. Ayın 7-8'i gibi ki önümüzde daha bir, bunun için nereden baksan bir 9-10 gün var. 7-8 gibi İstanbul'da karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı görülebilir." demişti.

Termometreler eksiyi gördü! Marmara'da kar sürprizi: 40’a yakın ilde sarı kodlu alarm

40'A YAKIN İLE SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 30'dan fazla il için "sarı kodlu" uyarı yaptı. Asıl kritik hava değişimi yeni haftayla birlikte kapıya dayanacağını belirten Meteoroloji raporuna göre 1 Aralık Salı gününden itibaren Ankara dahil iç ve doğu kesimlerin büyük bölümünde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Termometreler eksiyi gördü! Marmara'da kar sürprizi: 40’a yakın ilde sarı kodlu alarm

Meteoroloji’nin uyardığı iller şöyle: Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Yalova, Kilis ve Osmaniye.

Termometreler eksiyi gördü! Marmara'da kar sürprizi: 40’a yakın ilde sarı kodlu alarm

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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