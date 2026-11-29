Termometreler eksiyi gördü! Marmara'da kar sürprizi: 40’a yakın ilde sarı kodlu alarm
Meteoroloji’nin uyarı yaptığı soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili olurken, beklenen kar yağışı Marmara’ya giriş yaptı. Kırklareli’de Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı, sıcaklık eksi 1 dereceye düştü.
Sibirya etkili soğuk hava dalgası için yapılan uyarıların ardından kar, Marmara’ya giriş yaptı. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde, Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kar yağışı etkisini artırdı.
İstanbul'da kar yağışı için ilk tarih açıklandı: Prof. Dr. Orhan Şen '7-8 Aralık' dedi
KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETRE
Kar kalınlığı Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda 5 santimetreye ulaştı.
Dereköy Sınır Kapısı yolunda kar yağışı nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmaları yürütüyor.
SICAKLIK EKSİ 1 DERECE
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının 2 Aralık Çarşamba gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
İSTANBUL İÇİN TARİH VERDİ
Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışı için ise 8-9 Aralık tarihlerini işaret etmişti. Şen “Kar yağışı özellikle pazar gecesi ve pazartesi günü Trakya'dan başlayacak. Çatalca'ya kadar geliyor. İstanbul'un kapısına kadar geliyor. Ayın 7-8'i gibi ki önümüzde daha bir, bunun için nereden baksan bir 9-10 gün var. 7-8 gibi İstanbul'da karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı görülebilir." demişti.
40'A YAKIN İLE SARI KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 30'dan fazla il için "sarı kodlu" uyarı yaptı. Asıl kritik hava değişimi yeni haftayla birlikte kapıya dayanacağını belirten Meteoroloji raporuna göre 1 Aralık Salı gününden itibaren Ankara dahil iç ve doğu kesimlerin büyük bölümünde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji’nin uyardığı iller şöyle: Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Yalova, Kilis ve Osmaniye.