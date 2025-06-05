Tescilli lezzette yoğun ilgi! Ağızda süt tadı bırakan en uygun fiyatlı tatlı... Ustası sebebini anlattı

Kaymağıyla meşhur olan Afyonkarahisar'da tatlıcıların vitrinlerini süsleyen lezzetlerin başında coğrafi işaretli kaymaklı ekmek kadayıfı geliyor. Afyonlu tatlıcı Bekir Pancar bu ilginin sebebini anlattı.

UNESCO tescilli gastronomi şehri Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı arefesinde tatlıcıların vitrinlerinde yerini alan ekmek kadayıfı, hem şehir halkı hem de çevre illerden gelen ziyaretçiler tarafından yoğun talep görüyor.

Tatlı imalatçıları, artan talebe yetişebilmek için hummalı bir şekilde çalışıyor.

Coğrafi işaretli kaymaklı ekmek kadayıfı, ekmeklik buğday unundan yapılan özel hamurun şerbetle buluşturulması ve üzerine Afyonkarahisar'ın meşhur kaymağının eklenmesiyle hazırlanıyor.

"EKMEK KADAYIFI AFYON'UN OLMAZSA OLMAZI"

Bu eşsiz lezzet, bayram sofralarının vazgeçilmezi olarak öne çıkıyor.

Şehirde tatlı üretimi ve satışı yapan işletmelerden Bekir Pancar, bayram arefesinde işlerin yoğunlaştığını belirtti. Pancar, şunları söyledi:

"Bayram yoğunluğu var, şu an arefe günündeyiz. Artık online siparişleri durdurduk. Afyon'un yerli halkı ciddi talep gösteriyor. Kaymaklı ekmek kadayıfı Afyon'un olmazsa olmazı. Biz de şu anda onu yetiştirmeye çalışıyoruz. Çevre yolunda olmamız sebebiyle şehir dışından gelen misafirlerimiz de oluyor."

Pancar, ekmek kadayıfının geçmişine de değinerek, bu tatlının eskiden bayat ekmeklerin değerlendirilmesiyle ortaya çıktığını, sonradan geliştirildiğini söyledi.

Günümüzde geliştirilen tariflerle birlikte kaymakla buluşan ekmek kadayıfının Afyonkarahisar'ın sembol lezzetlerinden biri haline geldiğini söyledi.