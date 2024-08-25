TikTok canlı yayında dönerciyi vurdular! Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliği, Eyyübiye'de TikTok canlı yayınını açarak dönerciye kurşun yağdıran saldırganlar yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

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Şanlıurfa'da TikTok canlı yayını yapan dönerciyi silahla vuran şüphelile yakalandı. Olay, 23 Ağustos Cuma günü Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi'nde yaşandı.

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EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Dönerci ustası İsmail A., sosyal medyadan canlı yayın yaptığı esnada ateşli silahla yaralanması olayının aydınlatılması için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

VALİLİK'TEN "GÖZALTI" AÇIKLAMASI

Şanlıurfa Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yürütülen çalışma sonucunda, olay yerinden bir araçla geçerken pompalı tüfekle ateş açan şüpheli ve aracı kullanan kişi suç aleti silahla birlikte yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır" denildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.