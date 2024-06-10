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Tokat'ta korkutan orman yangını! Ekipler seferber oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Yangını kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sürüyor.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Ustahasan köyünde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Vatandaşların ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, yangının öğleden sonra çıktığını söyledi.

Tokat'ta korkutan orman yangını! Ekipler seferber oldu - 1. Resim

50 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR

Hatipoğlu, "Tokat, Almus, Reşadiye ve Erbaa orman ekiplerimizi sevk ettik. Elli kişilik ekibimiz 5 arazöz ile çalışıyorlar. İlçe belediyelerimiz de destek veriyor. Şu ana kadar yangın yaklaşık 4 hektarlık alanda etkili oluyor. Ekiplerimiz yangını kontol altına almaya çalışıyor." dedi.

Tokat'ta korkutan orman yangını! Ekipler seferber oldu - 2. Resim

USTAHASAN'DAKİ YANGIN 40 DÖNÜMLÜK ALANDA ETKİLİ

Yangın bölgesiyle ilgili güncel bilgileri vermeye devam eden vali Hatipoğlu, "Tespit çalışmalarımız devam ediyor. Ustahasan köyümüzde yaklaşık 40 dönümlük bir alanda etkili olan yangını önlemeyle ilgili olarak gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Tüm ekiplerimiz ve civar itfaiyelerimiz şu an itibarıyla olay yerindeler. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde söndürmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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