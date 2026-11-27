Meteoroloji’nin son raporuna göre Türkiye pazar gününden itibaren soğuk havanın etkisi altına girecek, sıcaklık sıfırın altına düşecek. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. AKOM ise İstanbul’da Cumartesi itibariyle 10 günlük soğuk sistemin etkili olacağını bildirdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan uyarılar peş peşe sıralandı. Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre Türkiye, 29 Kasım Pazar günü soğuk havanın etkisi altına girecek.

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HAFTA BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Trakya’da hissedilen soğuk hava, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden yurt geneline yayılacak. Soğuk hava önümüzdeki hafta boyunca etkili olacak.

HEM SAĞANAK HEM KAR

Yağışların sahil kesimlerinde genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye buz kesecek! Meteoroloji gerçek Sibirya soğuğu için tarih verdi, sıcaklık dibi görecek

METEOROLOJİ ‘PAZAR’ DEDİ

Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarına yükselmesi, ancak 29 Kasım Pazar günü itibarıyla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalması bekleniyor.

Önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle yurdun iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don hadiseleri de bekleniyor. Yağışların sahil kesimlerinde genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Türkiye buz kesecek! Meteoroloji gerçek Sibirya soğuğu için tarih verdi, sıcaklık dibi görecek

SICAKLIK SIFIRIN ALTINA İNECEK

Bazı il merkezlerinde 29 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle:

Şehir Sıcaklık (°C) Ankara -2 İstanbul 5 İzmir 6 Bolu -2 Samsun 6 Trabzon 8 Erzurum -2 Eskişehir -1 Afyonkarahisar -1 Sivas -2

Türkiye buz kesecek! Meteoroloji gerçek Sibirya soğuğu için tarih verdi, sıcaklık dibi görecek

AKOM: SİBİRYA SOĞUĞU GELİYOR

Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da cumartesi gece saatlerinden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının İstanbul’da etkili olacağını bildirdi. Sıcaklıkların 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.

Halihazırda 16-18 derece aralığında, bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerilemesi öngörülüyor. 7-10 gün boyunca bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şiddetinde esecek. Rüzgarın hızı saatte 40 ila 75 kilometre olacak.

Türkiye buz kesecek! Meteoroloji gerçek Sibirya soğuğu için tarih verdi, sıcaklık dibi görecek

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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