Türkiye haritasına benzeyen kayalık dağcıların dikkatini çekiyor! Giresun'da Şahinkaya Tepesi manzarasıyla merak uyandırıyor

Giresun'un Keşap ilçesindeki Şahinkaya Tepesi, yamacındaki kayalık alanın Türkiye haritasına benzerliğiyle doğa tutkunları için merak uyandıran noktalardan biri haline geldi.

İlçenin Armutdüzü köyündeki, uzaktan bakıldığında etrafındaki çalı ve ağaçlarla Türkiye haritasını andıran kayalık alana sahip tepe, halk arasında "şahan kayası" olarak adlandırılıyor.

Birinci derece doğal sit alanı olarak 2006'da tescil edilen Şahinkaya Tepesi, 2021'de ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

İlçenin Karabulduk köyünden yaylalara yürüyüş yapan doğaseverler, Şahinkaya Tepesi'nin yamacında bulunan Türkiye haritası şeklindeki kayalık alanı karşıdan izleme ve inceleme imkanı buluyor.

Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) Başkanı Ahmet Kılıç, bu yıl ikinci kez bu bölgeye yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kışın 44 kişilik grupla yürüyüş yaptıklarını belirten Kılıç, yazın da yeşil haliyle kayalık alanı görme imkanı bulduklarını kaydetti.

Kılıç, tam karşıdan doğal Türkiye haritasının incelenebildiğini ifade ederek, "Ankara'nın olduğu noktada bir mağara görüyoruz, şekil olarak da ağaçların yerleşimi de Türkiye haritasını tamamlıyor." dedi.

TÜRKİYE HARİTASINA BENZİYOR

Ziyaretçilerin gördükleri manzara karşısında şaşırdığını anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Ziyaretçilerde bir merak, bir hayret uyandırıyor. Ağaçların yerleşimi, baktığımızda Türkiye haritasının tüm detaylarını bize sunuyor. Doğal, merak edilen bir güzellik. Rotanın zaten devamında da farklı güzellikler var, yaylalara doğru gidiyoruz. Doğal Türkiye haritası da bir durak noktası olarak bizi ağırlıyor."

GİDOSK üyesi Emrullah Ceylan da doğal Türkiye haritasını ilk gördüğünde şaşırdığını dile getirerek, "Burası zaten benim memleketim. Yürüyüşçü arkadaşlarla yılda 3-4 kez geliyoruz. Sosyal medyadan da çok soranlar var ama çoğu kişinin buradan haberi yok." diye konuştu.

Almanya'dan memleketine ziyarete gelen Ruşen Aydın da Şahinkaya Tepesi'ni ilk kez gördüğünü belirterek, "Burada böyle doğal bir haritanın olmasına şaşırdım. Baktığınızda ortası Ankara, kenarları İstanbul ve Karadeniz gibi." ifadelerini kullandı.