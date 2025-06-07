Türkiye'de sadece 80 çift var! Kırmızı listede: 2 yuvada yeni yavrular

Nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden şah kartalları için Türkiye'de izleme ve takip çalışması yürütüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan türün 2 yuvasında şah kartalı yavrularını takibe aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11'inci Bölge Müdürlüğü, "Şah Kartal Tür Eylem Planı" kapsamında Çorum'da yaşadığı belirlenen şah kartalının yuvalarını takibe aldı.

ÇORUM'DA 2 ŞAH KARTALI YUVASI

Doğu Avrupa, Türkiye, Rusya ve Kazakistan'da üreyen şah kartalının Türkiye'deki popülasyonunun 50 ila 80 çift arasında olduğu tahmin ediliyor.

Üreme ve yuva kurma dönemi takip edilen şah kartallarının Çorum'da bulunan 2 yuvasında yeni yavrular gözetlendi.

DÜNYA DOĞA KORUMA BİRLİĞİ 'KIRMIZI LİSTE'YE ALDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şah kartalının IUCN tarafından hassas olarak nitelendirilen kırmızı listede bulunduğu belirtildi.

Türkiye'de türün korunmasının özel bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle hazırlanan koruma eylem planları kapsamında türle ilgili veri toplamak üzere izleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir" ifadesine yer verildi.