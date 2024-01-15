Türkiye'nin en zeki şehri belli oldu, o il IQ testinde hepsini solladı

15 Ocak 2024 12:08 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 12:38

İllere göre IQ (zeka seviyesi) testi sonuçları dikkat çekti. 1 milyon 214 bin 505 kişinin katıldığı testin sonuçları yayınlandı, Türkiye'nin IQ haritası güncellendi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da "en zeki iller" sıralaması sosyal medyada yankı uyandırdı.

Peki, IQ testi nedir? IQ testi, dünyada en çok kullanılan zeka ölçme yöntemidir. IQ, (Almanca "Intelligenzquotient") Alman psikolog Wilhelm Stern tarafından 1912 yılında Alfred Binet ve Theodore Simon'un tasarladığı gibi zeka seviyesini ölçmek için kullandığı tekniktir.

IQ testlerinde ortalama zeka 100 olan ve standart sapması 15 olan bir çan eğrisine göre özne konumlandırılır. Ancak bazı testlerde farklı standart sapma değerleri de kullanılabiliyor.

TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ İLLERİ SIRALAMASI

Türkiye'de de il bazında en zeki şehirler bu test ile ortaya konuluyor. 2023 yılında uzmanlar tarafından yapılan IQ testinde katılımcıların sorulara verdiği cevapların doğruluğuna göre illerin sıralaması değişti.

Peki, Türkiye'nin en zeki 10 ili hangileri? İşte Türkiye'nin IQ seviyesi en yüksek şehirleri...

10 - KIRKLARELİ

4 bin 527 kişinin katıldığı testte IQ ortalaması 103.38 oldu.

9 - BURSA

41 bin 625 kişi teste katıldı, IQ ortalaması 103.47 olarak belirlendi.

8 - BALIKESİR

IQ ortalaması 103.59, teste 16 bin 125 kişi katıldı.

7 - KOCAELİ

IQ ortalaması 103.85, 26 bin 235 kişi teste dahil oldu.

6 - İSTANBUL

289 bin 479 kişinin katıldığı test sonucuna göre İstanbul'un IQ ortalaması 104.02.

5- ÇANAKKALE

8 bin 190 kişi katıldı, ortalama 104.02.

4 - MUĞLA

11 bin 133 kişi katıldı, IQ ortalaması 104.12.

3 - İZMİR

IQ ortalaması 104.51, teste katılan kişi sayısı 67.353.

2 - ANKARA

93 bin 924 kişinin katıldığı başkentte IQ ortalaması 104.91 olarak belirlendi.

1 - ESKİŞEHİR

13 bin 656 kişinin katıldığı zeka testinde IQ ortalaması 105.20 çıkan Eskişehir, 2023 yılında Türkiye'nin en zeki şehri olarak belirlendi.

Türkiye IQ haritasında listenin devamı şu şekilde:

11 - TRABZON 103.37

12 - ANTALYA 103.29

13 - TEKİRDAĞ 102.82

14 - ZONGULDAK 102.68

15 - YALOVA 102.58

16 - KARAMAN 102.52

17 - UŞAK 102.37

18 - KONYA 102.36

19 - RİZE 102.32

20 - DENİZLİ 102.14

21 - BARTIN 102.13

22 - SAKARYA 101.78

23 - KIRŞEHİR 101.74

24 - KÜTAHYA 101.65

25 - KAYSERİ 101.42

26 - EDİRNE 101.28

27 - TUNCELİ 101.17

28 - BOLU 100.99

29 - ÇORUM 100.95

30 - SAMSUN 100.87

31 - KARABÜK 100.85

32 - MERSİN 100.71

33 - GİRESUN 100.56

34 - KIRIKKALE 100.46

35 - OSMANİYE 100.39

36 - AYDIN 100.34

37 - SİNOP 100.29

38 - GÜMÜŞHANE 100.24

39 - AFYONKARAHİSAR 100.17

40 - BURDUR 100.15

41 - SİVAS 100.09

42 - ISPARTA 100.06

43 - NEVŞEHİR 100.01

44 - KASTAMONU 99.98

45 - MALATYA 99.75

46 - AKSARAY 99.63

47 - NİĞDE 99.60

48 - ORDU 99.58

49 - GAZİANTEP 99.40

50 - MARDİN 99.32

51 - KAHRAMANMARAŞ 99.28

52 - DİYARBAKIR 99.19

53 - KİLİS 99.14

54 - TOKAT 99.09

55 - MANİSA 99.06

56 - ERZURUM 98.97

57 - ADANA 98.76

58 - BATMAN 98.75

59 - ELAZIĞ 98.46

60 - ŞIRNAK 98.43

61 - BAYBURT 98.29

62 - ŞANLIURFA 98.07

63 - YOZGAT 98.05

64 - VAN 97.74

65 - MUŞ 97.73

66 - ÇANKIRI 97.53

67 - HATAY 97.36

68 - ARDAHAN 97.33

69 - ADIYAMAN 97.29

70 - BİLECİK 97.14

71 - ERZİNCAN 96.97

72 - AMASYA 96.88

73 - IĞDIR 96.69

74 - DÜZCE 96.26

75 - AĞRI 96.06

76 - BİTLİS 95.96

77 - KARS 95.84

78 - ARTVİN 95.36

79 - HAKKARİ 95.16

80 - SİİRT 94.52

81 - BİNGÖL 94.19