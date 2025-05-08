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Türkiye'nin uçan otomobili! Her şey tamam, insanlı uçuşlar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de geliştirilen yerli uçan otomobil AirCar, insanlı uçuşlara başladı. Projeyi hayata geçiren girişimci, "Türkiye genelinde ulaşımı zor bölgelere kargo ve insan taşımacılığı da hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'de Elektrik Elektronik Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra yurda dönen Eray Altunbozar'ın Kocaeli Bilişim Vadisi'ndeki atölyesinde hayat bulan AirCar projesi, Türkiye'yi uçan arabalar çağında öncü yapmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 7 yıllık çalışmanın emeği olan AirCar, test sürecinin ardından ilk insanlı uçuşlarına başladı. Projenin kurucusu Eray Altunbozar, İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabirine açıklamalarında bulundu.

Türkiye'nin uçan otomobili! Her şey tamam, insanlı uçuşlar başladı - 1. Resim

"BU ALANDA DÜNYADA SADECE 5 FİRMA VAR VE ONLARDAN BİRİ BİZİZ"

Altunbozar, "Bir aydır insanlı uçuşlar yapmaya başladık. Arkamda gördüğünüz araç, AirCar'ın bitmiş bir prototipi. Son 4 yılı çok yoğun geçirdik. Yaklaşık 7 yıl önce bu yola çıktık. İlk yıllarımız konsept geliştirme ve piyasanın olgunlaşmasını beklemekle geçti. Bugün geldiğimiz noktada, iki kişilik modelimizle insanlı uçuşlara başladık. Bu alanda dünyada sadece 5 firma var ve onlardan biri biziz" dedi.

Türkiye'nin uçan otomobili! Her şey tamam, insanlı uçuşlar başladı - 2. Resim

"İKİ MODEL UÇUYOR, BİRİ SATIŞA ÇIKIYOR"

AirCar'ın şu anda biri tek kişilik, diğeri iki kişilik olmak üzere iki modeli olduğunu söyleyen Altunbozar, "Tek kişilik modelimizle bir süredir test uçuşları yapıyoruz. Şimdi de iki kişilik araçla insanlı uçuşlara başladık. Yaklaşık 200-220 kilogram yük taşıyabilen bu modelle 50 kilometre menzil hedefliyoruz. Bu mesafedeki testlere henüz başlamadık ama önümüzdeki dönemde bu testleri de gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin uçan otomobili! Her şey tamam, insanlı uçuşlar başladı - 3. Resim

ELEKTRİKLİ VE OTONOM SİSTEMLER

Altunbozar, AirCar'ın tamamen elektrikli ve otonom sistemlere sahip olduğunu belirterek, "Ancak şu anki düzenlemelere göre, araç otonom da olsa bir pilot bulundurmak zorunda. Bu nedenle araçta bir joystick var. Yaklaşık 30 saatlik bir eğitimle bu aracı kullanmak mümkün olacak. İlk etapta bireysel satışa sunulacak. Daha sonra hava taksi olarak da kullanılabilecek" şeklinde konuştu.

İstanbul Boğazı rotasının AirCar için çok uygun olduğunu ifade eden Eray Altunbozar, "Yüksekliğe fazla çıkmadan, karşıdan karşıya geçişler yapılabilir. Adalara da servis verebiliriz. Türkiye genelinde ulaşımı zor bölgelere kargo ve insan taşımacılığı da hedefliyoruz" dedi.

"GELECEK ELEKTRİKLİ SİSTEMLERDE"

Uçuş menzilini artırmak için elektrikli sistemleri tercih ettiklerini belirten Altunbozar, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bunu petrollü de yapabilirdik ve böylelikle uçuş mesafemizi 50 kilometreden, yani her şarjda 50 kilometreden, 150 kilometreye çıkartabilirdik. Bugün de yapabiliriz onu ancak batarya teknolojileri de hızlı bir şekilde ilerliyor. Dünya da, petrol bazlı yakıtlardan elektriğe dönüyor. Bugün başlıyor gibi gözüküyoruz ama hayata girmemize de yine birkaç sene var. O zamanda batarya teknolojisine daha fazla teşvik veriliyor olacak. 'Doğru zamanda doğru teknolojiyi hedeflersek, zamanı geldiğinde doğru bir konumda oluruz' dedik ve şu an tamamen elektrikliyle gidiyoruz. Bu seçimimizden de mutluyuz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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