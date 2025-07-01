Türünün tek örneği ağa takıldı! Tezgahta kilosu 750 lira

Sinop'un Türkeli ilçesinde 6,5 kilogram ağırlığında beyaz kötek balığı yakalandı. Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'de yaygın olarak bulunan balığın bu boyutlarda ilk defa yakalandığı ifade edildi.

Küçük tekneleriyle ilçe açıklarında avlanan balıkçıların ağına takılan beyaz kötek balığı, tezgahta kilogramı 750 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Sinan Yalçın, sabah saatlerinde kardeşiyle denize bıraktıkları ağı kontrol etmeye gittiklerini söyledi.

Ağda büyük bir balık olduğunu gördüklerini anlatan Yalçın, "Ağı çektiğimiz zaman kötek balığı olduğunu anladık. Daha önce de kötek balığı yakalamıştık ama bu kadar büyüğüne ilk kez rastladık. Genellikle ızgarada pişirilerek tüketilen bir balık türü. Bizlere nasip oldu." diye konuştu.

KÖTEK BALIĞI

"Umbrina cirrosa" adı verilen kötek balığı sciaenidae familyasına ait bir deniz balığı olarak biliniyor.

Kötek balığının özellikleri şöyle:

Yandan hafif basık, gümüşi-gri renkli bir vücuda sahiptir ve alt çenesinde küçük bir bıyık bulunur.

Genellikle 30-50 cm boyunda olup, bazen 70 cm'ye kadar ulaşabilir.

Ortalama ağırlığı 1-3 kg arasındadır, büyükleri en fazla 4-5 kilograma kadar çıkabilir.

Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'de yaygın olarak bulunur.

Etçil bir balıktır, küçük balıklar, kabuklular ve omurgasızlar ile beslenir. Yaz aylarında (Haziran-Ağustos) ürer ve deniz dibine yumurta bırakır.

Olta ve ağ ile avlanır, eti lezzetli olduğu için ticari değeri vardır.