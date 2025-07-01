Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Türünün tek örneği ağa takıldı! Tezgahta kilosu 750 lira

Türünün tek örneği ağa takıldı! Tezgahta kilosu 750 lira

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türünün tek örneği ağa takıldı! Tezgahta kilosu 750 lira
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sinop'un Türkeli ilçesinde 6,5 kilogram ağırlığında beyaz kötek balığı yakalandı. Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'de yaygın olarak bulunan balığın bu boyutlarda ilk defa yakalandığı ifade edildi.

Küçük tekneleriyle ilçe açıklarında avlanan balıkçıların ağına takılan beyaz kötek balığı, tezgahta kilogramı 750 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Sinan Yalçın, sabah saatlerinde kardeşiyle denize bıraktıkları ağı kontrol etmeye gittiklerini söyledi.

Ağda büyük bir balık olduğunu gördüklerini anlatan Yalçın, "Ağı çektiğimiz zaman kötek balığı olduğunu anladık. Daha önce de kötek balığı yakalamıştık ama bu kadar büyüğüne ilk kez rastladık. Genellikle ızgarada pişirilerek tüketilen bir balık türü. Bizlere nasip oldu." diye konuştu.

Türünün tek örneği ağa takıldı! Tezgahta kilosu 750 lira - 1. Resim

KÖTEK BALIĞI

"Umbrina cirrosa"  adı verilen kötek balığı sciaenidae familyasına ait bir deniz balığı olarak biliniyor. 

Kötek balığının özellikleri şöyle:

Yandan hafif basık, gümüşi-gri renkli bir vücuda sahiptir ve alt çenesinde küçük bir bıyık bulunur.

Genellikle 30-50 cm boyunda olup, bazen 70 cm'ye kadar ulaşabilir.

Ortalama ağırlığı 1-3 kg arasındadır, büyükleri en fazla 4-5 kilograma kadar çıkabilir.

Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'de yaygın olarak bulunur.

Etçil bir balıktır, küçük balıklar, kabuklular ve omurgasızlar ile beslenir. Yaz aylarında (Haziran-Ağustos) ürer ve deniz dibine yumurta bırakır.

Olta ve ağ ile avlanır, eti lezzetli olduğu için ticari değeri vardır. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye’yi ayağa kaldıran karikatür: Tepkiler çığ gibi! Leman dergisinin internet sitesine erişim engeliBronşektazi az biliniyor, geç teşhis ediliyor! Geçmeyen öksürüğü hafife almayın…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bronşektazi az biliniyor, geç teşhis ediliyor! Geçmeyen öksürüğü hafife almayın… - YaşamBronşektazi az biliniyor, geç teşhis ediliyor! Geçmeyen öksürüğü hafife almayın…'Beyaz altın'da hasat tamam! Küçüğü 90, dublesi 230 liradan satışta - YaşamKüçüğü 90, dublesi 230 liradan satıştaKalem için ektiler, başlarına bela ettiler! Rizeli köylüler evinden olacak: Birkaç seneye köy kapanır - YaşamRizeli köylüler evinden olacakLimonlu dondurma sapsarıysa yemeyin! 50 yıllık tecrübeyle uyardı - Yaşam50 yıllık dondurmacıdan uyarı: Limonluya dikkat!Türkiye sıcaktan kavrulurken, bir ilçemiz kışı yaşıyor: Biz hala ısınamadık - YaşamTürkiye sıcaktan kavrulurken, bir ilçemiz kışı yaşıyor3 milyon nüfuslu kenti bekleyen büyük tehlike! Veriler korkuttu, susuz kalma riski var - Yaşam3 milyon nüfuslu kenti bekleyen büyük tehlike!
Sonraki Haber Yükleniyor...