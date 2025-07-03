Valiliklerden peş peşe açıklama geldi: İki ilde denize girmek yasaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Temmuz 2025 20:19 - Güncelleme: 3 Temmuz 2025 20:27 - Güncelleme:

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Ordu ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Ordu Valiliği, 4 Temmuz Cuma günü için turuncu kodlu uyarı verildiğini, şiddetli yağış, yüksek dalga ve rip akıntısı riski nedeniyle denize girişlerin yasaklandığını açıkladı. Giresun'da ise aynı gerekçelerle cuma ve cumartesi günleri boyunca denize girilmesine izin verilmeyecek.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Ordu'da yarın, Giresun'da ise iki gün olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, yarın için il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiğini ve turuncu kodlu uyarı verildiğini bildirdiği belirtildi. İlgili Haber Bu sefer bakanlık uyardı! Bu tarihlerde sıcaklıklara dikkat: 40 dereceyi bulacak RİP AKINTISI TEHLİKESİ VAR Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Beklenen şiddetli yağış sonucu denizde oluşabilecek kirlilik, yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 4 Temmuz Cuma günü ilimiz genelinde denize girmek yasaklanmıştır." CUMA VE CUMARTESİ DENİZE GİRMEK YASAKLANDI Giresun Valiliği ise il genelinde denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı cuma ve cumartesi günü denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir