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Valiliklerden peş peşe açıklama geldi: İki ilde denize girmek yasaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Valiliklerden peş peşe açıklama geldi: İki ilde denize girmek yasaklandı
Ordu, Giresun, Uyarı, Yağış, Dalga, Rip Akıntısı, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ordu ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Ordu Valiliği, 4 Temmuz Cuma günü için turuncu kodlu uyarı verildiğini, şiddetli yağış, yüksek dalga ve rip akıntısı riski nedeniyle denize girişlerin yasaklandığını açıkladı. Giresun'da ise aynı gerekçelerle cuma ve cumartesi günleri boyunca denize girilmesine izin verilmeyecek.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Ordu'da yarın, Giresun'da ise iki gün olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, yarın için il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiğini ve turuncu kodlu uyarı verildiğini bildirdiği belirtildi.

RİP AKINTISI TEHLİKESİ VAR

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beklenen şiddetli yağış sonucu denizde oluşabilecek kirlilik, yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 4 Temmuz Cuma günü ilimiz genelinde denize girmek yasaklanmıştır."

CUMA VE CUMARTESİ DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Giresun Valiliği ise il genelinde denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı cuma ve cumartesi günü denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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