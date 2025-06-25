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Van'da doğa tutkunlarının adresi! Gökyüzü kızıla büründü: Kartpostallık manzaralar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçerisinde yüzlerce kanatlı hayvan ve kuş türünü barındıran, doğal yapısıyla dikkat çeken Van'ın doğusundaki Erçek Gölü, gün batımı görüntüsüyle gündem oldu. Gökyüzünün kızıl tonlara bürünmesi sonrası göl yüzeyine yansıyan anlar, izleyenlere görsel şölen sundu.

Van'da 'Önemli Kuş Alanı' statüsünde bulunan Erçek Gölü, kartpostallık manzaralara sahne oluyor. Akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan kızıl tonlar, göl yüzeyine yansıyarak eşsiz bir görüntü oluşturdu.

Van'da doğa tutkunlarının adresi! Gökyüzü kızıla büründü: Kartpostallık manzaralar - 1. Resim

Özellikle bahar ve yaz aylarında gün batımı manzarasıyla doğaseverlerin uğrak noktası olan Erçek Gölü, izleyenleri hayran bıraktı. Göl çevresindeki vatandaşlar, dakikalarca bu manzaranın tadını çıkardı.

Van'da doğa tutkunlarının adresi! Gökyüzü kızıla büründü: Kartpostallık manzaralar - 2. Resim

Lavların yığılmasıyla oluşmuş bir volkanik set gölü olarak kabul edilen Erçek Gölü, Van Gölü'nden sonra bölgedeki en etkileyici gün batımı noktası olarak gösteriliyor.

Van'da doğa tutkunlarının adresi! Gökyüzü kızıla büründü: Kartpostallık manzaralar - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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