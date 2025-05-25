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Yavru kedinin üzerine beton döktüler! İnşaatta akılalmaz olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da bir inşaatta yavru kediyi fark etmeyen işçiler, kedinin üzerine beton döktü. Beton kuruduktan sonra kediyi gören işçiler olay yerine itfaiyeyi çağırırken, yavru kedi kurtarılarak annesinin yanına bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir inşaatta çalışan işçiler, demir bağladıktan sonra tahta kalıp çaktı ve içerisine beton döktü. Beton kuruduktan sonra tahta kalıpları söken işçiler, altta bir yavru kedi olduğunu görünce şaşkına döndü.

Yavru kedinin üzerine beton döktüler! İnşaatta akılalmaz olay - 1. Resim

ANNESİNİN YANINA BIRAKILDI

Olay yerine çağrılan ekipler, betonu uzun uğraşlar sonucu kırarak yavru kediyi çıkardı. Açlıktan ve susuzluktan bitkin düşen yavru kedi, tedavi ve bakımının ardından annesinin yanına bırakıldı.

Öte yandan inşaatta çalışan işçilerin, yavru kedinin kalıbın içerisine girdiğini fark etmedikleri öğrenildi.

Yavru kedinin üzerine beton döktüler! İnşaatta akılalmaz olay - 2. Resim

Yavru kedinin üzerine beton döktüler! İnşaatta akılalmaz olay - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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