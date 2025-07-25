Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Yılların çiftçisini bahçesindeki domates şaşkına çevirdi: Gözlerimize inanamadık

Yılların çiftçisini bahçesindeki domates şaşkına çevirdi: Gözlerimize inanamadık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yılların çiftçisini bahçesindeki domates şaşkına çevirdi: Gözlerimize inanamadık
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak merkezde sabah kahvaltısı için bahçeden domates toplayan bir vatandaş, gördüğü manzara karşısında adeta gözlerine inanamadı. Şırnaklı vatandaş, domatesin içinden çıkan ot nedeniyle şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Olay, Şırnak merkezde yaşandı. Muhittin Benek isimli vatandaş, iş ortağı Şeyhmus Uslu'ya ait bahçede kahvaltı için domates toplarken sıra dışı bir durumla karşılaştı.

Bahçeden topladığı bir domatesin içinden ot çıktığını fark eden Benek, bu anları cep telefonuyla kayda aldı.

"BÖYLE BİR OLAYI İLK KEZ YAŞIYORUZ"

Domatesi ortadan ikiye bölen Benek, sap kısmından çıkan otun iç kısımdan dışarıya doğru uzandığını gördü. Görüntüler kısa sürede çevresindekilerin ilgisini çekerken, Benek yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Yıllardır Şeyhmus'la birlikte bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Böyle bir olayı ilk kez yaşıyoruz. Domatesin içinden resmen yeşermiş bir ot çıktı. Gözlerimize inanamadık"

Yılların çiftçisini bahçesindeki domates şaşkına çevirdi: Gözlerimize inanamadık - 1. Resim

Doğal yollarla büyüyen domateste meydana gelen bu ilginç olay, bölge halkı arasında da merak konusu oldu.

Yılların çiftçisini bahçesindeki domates şaşkına çevirdi: Gözlerimize inanamadık - 2. Resim

Yılların çiftçisini bahçesindeki domates şaşkına çevirdi: Gözlerimize inanamadık - 3. Resim

Yılların çiftçisini bahçesindeki domates şaşkına çevirdi: Gözlerimize inanamadık - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ümraniye'de korku dolu anlar: Apartman alevlere teslim oldu, ekipler olay yerinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Görenler hayret etti, ölmek üzereyken bulduğu karga en yakın arkadaşı oldu - YaşamGörenler hayret etti, ölmek üzereyken bulduğu karga en yakın arkadaşı olduYamula'da zaman geri sarıyor! Yıllar sonra ortaya çıktılar - YaşamYamula'da zaman geri sarıyor! Yıllar sonra ortaya çıktılar15 yıl ağrıyla yaşadı, 2 ayda ayağa kalktı! Doktorlar şokta... - Yaşam15 yıl ağrıyla yaşadı, 2 ayda ayağa kalktı! Doktorlar şokta...Termometre 45'i aştı, esnaf kepenk kapattı! "Aşırı sıcaktan bunaldım, eylülde gelin" - YaşamTermometre 45'i aştı, esnaf kepenk kapattıMeteoroloji uyarmıştı, Türkiye kavruldu! O ilde sıcaklıklar 49 dereceyi buldu... - YaşamMeteoroloji uyarmıştı, Türkiye kavruldu!İstanbullular çareyi sahil ve parklarda buldu - Yaşamİstanbullular çareyi sahil ve parklarda buldu
Sonraki Haber Yükleniyor...