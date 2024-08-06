Yok böyle ceza! Keçiyi avladığına bin pişman oldu

Erzincan'da nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçisini avlayan 3 kişiye 694 bin lira para cezası kesildi.

Türkiye'de nadir görülüyor, nesli tükenme tehlikesi var... Yaban kedisi cep telefonu ile görüntülendi

Türkiye'de nadir görülüyor, nesli tükenme tehlikesi var... Yaban kedisi cep telefonu ile görüntülendi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde avlanmaya çıkan 3 kişi çıktığına çıkacağına bin pişman oldu. 3 isim, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için avlanması yasak olan dağ keçisini öldürdü.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Keçiyi öldüren 3 kişi, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada derisi yüzülmüş ve poşetlere konulmuş dağ keçisi ile olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirildi.

3 kişiye Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından kaçak avlandıkları gerekçesiyle 650 bin tazminat ile 44 bin lira idari para cezası kesildi.