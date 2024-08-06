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Yok böyle ceza! Keçiyi avladığına bin pişman oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yok böyle ceza! Keçiyi avladığına bin pişman oldu

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan'da nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçisini avlayan 3 kişiye 694 bin lira para cezası kesildi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde avlanmaya çıkan 3 kişi çıktığına çıkacağına bin pişman oldu. 3 isim, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için avlanması yasak olan dağ keçisini öldürdü.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Keçiyi öldüren 3 kişi, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada derisi yüzülmüş ve poşetlere konulmuş dağ keçisi ile olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirildi.

3 kişiye Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından kaçak avlandıkları gerekçesiyle 650 bin tazminat ile 44 bin lira idari para cezası kesildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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