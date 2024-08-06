Yok böyle ceza! Keçiyi avladığına bin pişman oldu
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Erzincan'da nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçisini avlayan 3 kişiye 694 bin lira para cezası kesildi.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde avlanmaya çıkan 3 kişi çıktığına çıkacağına bin pişman oldu. 3 isim, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için avlanması yasak olan dağ keçisini öldürdü.
KISKIVRAK YAKALANDILAR
Keçiyi öldüren 3 kişi, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada derisi yüzülmüş ve poşetlere konulmuş dağ keçisi ile olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirildi.
3 kişiye Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından kaçak avlandıkları gerekçesiyle 650 bin tazminat ile 44 bin lira idari para cezası kesildi.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı