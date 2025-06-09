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Haberler > Yaşam > Yolun ortasında gören şaşırdı, asıl yeri geniş ovalar! Gören bir daha baktı

Yolun ortasında gören şaşırdı, asıl yeri geniş ovalar! Gören bir daha baktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ardahan'da yiyecek arayışına çıkan yılkı atları, Güney Çevre Yolu'na inerek trafiği aksatırken, taylarıyla görüntülendiler. Doğal ekosistem alanlarına dönmeden önce yol kenarında otlayan atlar, bölge sakinleri tarafından ilgiyle izlendi.

İç Anadolu'nun simgelerinden yılkı atları, genellikle uçsuz bucaksız ovalarda ve dağ eteklerinde barınmalarıyla biliniyor.

Yolun ortasında gören şaşırdı, asıl yeri geniş ovalar! Gören bir daha baktı - 1. Resim

ULAŞIMIN AKSAMASINA NEDEN OLDULAR

Ardahan'da doğada özgür yaşayan yılkı atları, yiyecek bulmak amacıyla Güney Çevre Yolu'na geldi.

Yolun Gürçayır Mahallesi kavşağında otlamaya çalışan atlar, ulaşımın aksamasına neden oldu.

Yolun ortasında gören şaşırdı, asıl yeri geniş ovalar! Gören bir daha baktı - 2. Resim

Havanın kararmasının ardından yola inen atların bazıları taylarıyla dolaştı.

Yılkı atları, bölgede otladıktan sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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