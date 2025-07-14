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Yüzlerce balık telef oldu! Toprakta yarıklar oluştu, sıcaklık bölgeyi mahvetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yüzlerce balık telef oldu! Toprakta yarıklar oluştu, sıcaklık bölgeyi mahvetti
Balık Ölümleri, Kuraklık, Türkiye, Kilis, Musabeyli, Orman Yangınları, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kilis'te korkunç bir olay yaşandı. Musabeyli ilçesindeki Üçpınar Göleti’nde doğa, sıcaklıklara dayanamıyor. Su seviyesinin düşmesi ve oksijen yetersizliği nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.

Sıcak havalar, Türkiye genelinde olumsuz durumlara yol açmaya devam ediyor.

Kilis’in Musabeyli ilçesinin kırsal Üçpınar Mahallesi'nde bulunan Üçpınar Göleti’nde havaların iyice ısınmasıyla birlikte sular çekilmeye başladı.

Yüzlerce balık telef oldu! Toprakta yarıklar oluştu, sıcaklık bölgeyi mahvetti - 1. Resim

BALIKLAR DA SICAKLARA DAYANAMADI, YÜZLERCESİ TELEF OLDU

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte bulunan gölette balıkların suyun az olmasına ve kirlenmesine bağlı oksijensizlikten telef olduğu iddia edildi.

Gölette balıkların ölümü kötü koku ve görüntü oluştururken, kuraklıkla birlikte yavaş yavaş kuruyan gölet, daha sonra bataklığa dönüştü.

Suların çekildiği gölette toprakta yarıklar oluşurken, yüzlerce balık ölüsü suyun yüzeyine çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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