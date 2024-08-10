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Dünyanın en iyi 100 tatlıcısı belli oldu! İlk 25'te Türk isimler de var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünyanın en iyi 100 tatlıcısı belli oldu! İlk 25&#039;te Türk isimler de var

Yemek Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en popüler gastronomi platformlarından biri olan TasteAtlas, yeni bir listeyle Türkiye’yi gururlandırdı. Geçmişte Türkiye'yi çeşitli sıralamalarda üst sıralarda konumlandıran TasteAtlas, bu kez de dünyanın en iyi tatlıcılarını listeledi.

Hazırlanan listede, Türkiye dünya genelinde 2. sırada yer aldı. Ülkemizi temsil eden ikonik tatlıcı Hafız Mustafa, hazırladığı eşsiz baklavasıyla 2. sırada kendine yer buldu. Baklavanın bu önemli konumu, Türkiye’nin tatlı kültüründeki köklü yerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Listenin devamında, 6. sırada Karaköy Güllüoğlu yer aldı. Güllüoğlu'nun baklavaları, dünya genelinde bir kez daha takdir topladı. Ayrıca, Gaziantep'in ünlü tatlısı katmer, Zekeriya Usta'nın tarifiyle 24. sıraya yerleşti. Bu listede yer bulan bir diğer Türk tatlıcısı ise 60. sırada yer alan Dondurmacı Ali Usta oldu.

Dünyanın en iyi 100 tatlıcısı belli oldu! İlk 25'te Türk isimler de var - 1. Resim

DÜNYANIN EN İYİ TATLISI HANGİSİ?

Listenin birinciliğini Portekiz’in meşhur tatlısı Pastel de Nata alırken, 3. sırada ise Alman mutfağının vazgeçilmez lezzeti apfelstrudel (elmalı strudel) yer aldı.

Türkiye’nin tatlı kültüründeki başarıları, TasteAtlas’ın bu son listesiyle bir kez daha dünya sahnesine çıktı ve ülkemizi gururlandırdı.

Düzenleyen:  - Yemek
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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