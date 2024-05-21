Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yemek > Hatay'da 6 ürüne coğrafi işaret

Hatay'da 6 ürüne coğrafi işaret

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hatay&#039;da 6 ürüne coğrafi işaret
Valilik, Gastronomi, Coğrafi İşaret, Haber

Yemek Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hatay'ın yöresel lezzetlerinden, tepsi oruğu, cevizli biber, humus, zılk sarması, şiş börek çorbası ve şeyh mualla yemeği, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Valilik girişimiyle coğrafi işaret belgesi alan 6 ürün EXPO Alanı'nda bulunan Gastronomi Evi'nde düzenlenen programla tanıtıldı.

Vali Mustafa Masatlı, programda yaptığı konuşmada, Hatay mutfağının bütün özellikleriyle bugünlere kadar gelmiş zenginliklerinin coğrafi işaretleme envanterine dahil edilmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

epremlerden etkilenen kentin yeniden ayağa kalkabilmesi için gerekli adımları hız kesmeden attıklarını ifade eden Masatlı, ekonominin çarklarının tekrar dönmeye başlamasının da önemli ve öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Masatlı, özellikle yöresel ürünlerin hazırlanması, işlenmesi ve imal edilmesinin hem ilin ekonomisinin canlanması hem de insanların motivasyonunu artırması adına önemli olduğunu dile getirdi.

Düzenleyen:  - Yemek
Kaynak: Anadolu Ajansı
Tam bursla Harvard Üniversitesi Fizik Bölümü’nü kazanan Sıla Nur Yorulmaz, Türkiye'deki 6 öğrenciden bir tanesi oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Siirt kiteli artık resmen tescilli - YemekBir lezzet daha artık resmen tescilliYavuz Sultan Selim annesinden istemişti: Bugün 14 ülkeye ihraç ediliyor - YemekYavuz Sultan Selim annesinden istemişti: 14 ülkeye ihraç...Metrobüste yangın çıktı, yolcular tahliye edildi - YemekMetrobüste yangın çıktı, yolcular tahliye edildiTürk baklavasında şaşırtan değişim! Bayram öncesi açıklandı - YemekBaklavada şaşırtan değişim! Bayram öncesi açıklandıYurt içi ve yurt dışından talep yağıyor! 3 asırlık lezzet sınırları aştı - YemekYurt içi ve yurt dışından talep yağıyorDünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi: Listede Türkiye'den lezzetler de var - YemekListede Türkiye'den lezzetler de var
Sonraki Haber Yükleniyor...