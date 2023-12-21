Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    'Kırkağaç çakal pideli paça' artık resmen tescilli!

    Manisa'nın düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde sofraların olmazsa olmaz yemeklerinden biri olan 'Kırkağaç çakal pideli paça' yemeği coğrafi işaretle tescillendi.

    &#039;Kırkağaç çakal pideli paça&#039; artık resmen tescilli!
    Yemek Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin geleneksel yemeklerinden "Kırkağaç çakal pideli paça" yemeği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Kırkağaç Kaymakamlığının 2 yıl önce yaptığı tescil başvurusunun onaylanmasının ardından yemek, "Kırkağaç topalak yemeği" ve Kırkağaç kavununun ardından ilçenin coğrafi işaretli üçüncü ürünü oldu.

    Kaymakam Zafer Oktay, ilçenin bir ürününü daha coğrafi işaretle tescillemenin sevincini yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

    "Kırkağaç’ın çok zengin bir mutfak kültürü var ve bu geleneği uzun yıllar yaşatarak günümüze kadar getirmişler. Geleneklere oldukça bağlı olan Kırkağaç ilçemizde düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde sofraların olmazsa olmazı pideli paça yemeğimiz için yapılan başvuru olumlu olarak sonuçlandı."

    Oktay, coğrafi işaret tescili sürecine katkı koyanlara teşekkür etti.

    Anadolu Ajansı /  - Yemek
    ManisaYemek
    Haberler > Yemek > 'Kırkağaç çakal pideli paça' artık resmen tescilli!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...