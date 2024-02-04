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    • Türkiye'yi ikiye bölen tartışma! Hem çok sevilen hem de 'asla yemem' denilen çorba

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Türkiye&#039;yi ikiye bölen tartışma! Hem çok sevilen hem de &#039;asla yemem&#039; denilen çorba
    Kelle Paça, Haber

    Yemek Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    '4 Şubat Dünya Ev Yapımı Çorba Günü' için 1.100 kişiyle yapılan araştırma vatandaşların kelle paçaya bakışını ortaya koydu. Araştırmaya göre, 'en sevilen' çorba kategorisinde ilk sırada yer alan kelle paça; 'asla yemem' denilen çorbalar arasında da birinci oldu.

    Areda Piar Araştırma Şirketi'nin Türkiye genelinde 1.100 kişiyle yaptığı çorba araştırması '4 Şubat Dünya Ev Yapımı Çorba Günü'nde yayımlandı. Araştırmaya göre, kelle paça yüzde 24,4 ile hem en sevilen çorba olurken hem de yüzde 17,7 ile asla yemem denilen çorbalar arasında ilk sırada yer aldı.

    İLK SIRADA

    Kelle paça, "kesinlikle çorbacıya gidilip içilir denilen çorbalar" kategorisinde de yüzde 47 ile birinciliği üstlendi. Çorbacıya gidilen zaman dilimi ise vatandaşların tercihi yüzde 29,6 ile "gece" oldu.  

    Araştırma, Türkiye'de vatandaşların çorbayı yüzde 80,5 ile en fazla kış mevsiminde tükettiğini ve yüzde 54,9 ile "şifa kaynağı" olarak gördüğünü ortaya koydu.

    İKİNCİ SIRA MERCİMEK ÇORBASININ

    Vatandaşların kelle paça çorbasından sonra en sevdiği diğer çorbalar ise yüzde 18,8 ile mercimek çorbası, yüzde 10,9 ile işkembe çorbası, yüzde 9,4 ile tarhana çorbası ve yüzde 7,8 ile yayla çorbası olarak sıralandı. 

    Diğer çorbalar ise sırasıyla; yüzde 6,5 domates çorbası, yüzde 4,9 ezogelin çorbası, yüzde 4,8 şehriyeli tavuk çorbası, yüzde 2,4 ayran çorbası, yüzde 2,4 mantar çorbası, yüzde 2,1 beyran çorbası, yüzde 1,6 düğün çorbası, yüzde 1,1 arabaşı çorbası, yüzde 1,1 şehriye çorbası, yüzde 0,8 balık çorbası, yüzde 0,5 sebze çorbası ve yüzde 0,5 karalahana çorbası oldu. 

    'ASLA YEMEM' DENİLENDE DE İLK SIRA KELLE PAÇANIN

    Araştırma kapsamında vatandaşlara 'asla yemem' dedikleri çorba çeşitleri de soruldu. İlk sırada yüzde 17,7 ile kelle paça, ikinci sırada ise yüzde 15,9 ile karalahana çorbası yer aldı.

    "Asla yemem" denilen çorba çeşitlerinden diğerleri ise sırasıyla şu şekilde: Yüzde 15,2 balık çorbası, yüzde 14,9 işkembe çorbası, yüzde 6,9 mercimek çorbası, yüzde 4,1 beyran çorbası, yüzde 4,1 arabaşı çorbası, yüzde 4,1 mantar çorbası, yüzde 3,3 domates çorbası, yüzde 3,3 şehriyeli tavuk çorbası, yüzde 2,8 ayran çorbası, yüzde 1,8 düğün çorbası, yüzde 1,5 tarhana çorbası, yüzde 1,3 ezogelin çorbası, yüzde 1,3 yayla çorbası, yüzde 0,8 şehriye çorbası ve yüzde 0,8 sebze çorbası.

    Düzenleyen:  - Yemek
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kelle Paça
    Haberler > Yemek > Türkiye'yi ikiye bölen tartışma! Hem çok sevilen hem de 'asla yemem' denilen çorba
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