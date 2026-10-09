150 milyonluk vurgun polise takıldı! Çok sayıda örgüt üyesi tutuklandı

İstanbul’da yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen yaklaşık 150 milyon liranın izini süren polis, para trafiğini deşifre etti. Operasyonda 7 daire, 11 araç ve 3 motosiklete el konulurken gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 150 milyon liralık dolandırıcılık ağını deşifre etmişti.

378 BİN DOLAR EL DEĞİŞTİRECEKTİ!

Yasa dışı bahis faaliyetleri ve suçtan elde edildiği tespit edilen yaklaşık 150 milyon TL’nin Arnavutköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya ait banka hesaplarına aktarıldığı belirlenmişti. Yapılan çalışmalarda para transferleriyle bağlantılı 378 bin 350 doların "elden teslim" alınacağını tespit eden ekipler, para el değiştireceği sırada başlatılan operasyonda suç gelirleriyle bağlantılı 7 daire, 11 araç ve 3 motosiklete el koymuştu. Düzenlenen ilk operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, suç unsuru paralara el konulmuştu.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonun devamında para transferlerine aracılık ettikleri ve suç gelirlerinin aktarılmasında kullanılmak üzere banka hesapları temin ettikleri belirlenen 11 kişi daha gözaltına alınmıştı. Baskınlarda yapılan aramalarda, şüphelilere ait banka hesapları ve çok sayıda dijital materyal, 7 daire, 11 araç ve 3 motosiklete el konulmuştu.

Yakalanan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 12 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala