Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

150 milyonluk vurgun polise takıldı! Çok sayıda örgüt üyesi tutuklandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
150 milyonluk vurgun polise takıldı! Çok sayıda örgüt üyesi tutuklandı
Başlık Resmi150 milyonluk vurgun polise takıldı! Çok sayıda örgüt üyesi tutuklandı

İstanbul’da yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen yaklaşık 150 milyon liranın izini süren polis, para trafiğini deşifre etti. Operasyonda 7 daire, 11 araç ve 3 motosiklete el konulurken gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Kaydet
|

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 150 milyon liralık dolandırıcılık ağını deşifre etmişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Ankara’da yasa dışı bahis operasyonu! 33 kişi tutuklandı
GÜNDEM

Ankara’da yasa dışı bahis operasyonu! 33 kişi tutuklandı

378 BİN DOLAR EL DEĞİŞTİRECEKTİ!

Yasa dışı bahis faaliyetleri ve suçtan elde edildiği tespit edilen yaklaşık 150 milyon TL’nin Arnavutköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya ait banka hesaplarına aktarıldığı belirlenmişti. Yapılan çalışmalarda para transferleriyle bağlantılı 378 bin 350 doların "elden teslim" alınacağını tespit eden ekipler, para el değiştireceği sırada başlatılan operasyonda suç gelirleriyle bağlantılı 7 daire, 11 araç ve 3 motosiklete el koymuştu. Düzenlenen ilk operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, suç unsuru paralara el konulmuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
10 yılda 3,3 milyar TL tasarruf! Doğunun Boğaz Köprüsü: Nissibi
GÜNDEM

10 yılda 3,3 milyar TL tasarruf! Doğunun Boğaz Köprüsü: Nissibi

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonun devamında para transferlerine aracılık ettikleri ve suç gelirlerinin aktarılmasında kullanılmak üzere banka hesapları temin ettikleri belirlenen 11 kişi daha gözaltına alınmıştı. Baskınlarda yapılan aramalarda, şüphelilere ait banka hesapları ve çok sayıda dijital materyal, 7 daire, 11 araç ve 3 motosiklete el konulmuştu.
Yakalanan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 12 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.