Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

2 aylık bebeğin kahreden ölümü! Annesinin koynunda can verdi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
2 aylık bebeğin kahreden ölümü! Annesinin koynunda can verdi
Başlık Resmi2 aylık bebeğin kahreden ölümü! Annesinin koynunda can verdi

Acı olay Malatya'da yaşandı. Annesi tarafından emzirildiği sırada fenalaşan 2 ay 23 günlük bebek hayatını kaybetti.

Kaydet
|

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi tarafından emzirilen 2 ay 23 günlük E.L.C. aniden fenalaştı.

2 aylık bebeğin kahreden ölümü! Annesinin koynunda can verdi
Başlık Resmi2 aylık bebeğin kahreden ölümü! Annesinin koynunda can verdi

SAĞLIKÇILAR BEBEĞİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ TESPİT ETTİ

Ailenin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

2 aylık bebeğin kahreden ölümü! Annesinin koynunda can verdi
Başlık Resmi2 aylık bebeğin kahreden ölümü! Annesinin koynunda can verdi

TALİHSİZ YAVRU TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan bebeğin cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Minik bebek, Ali Baba Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Karababa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

ÖNERİLEN HABERLER
İstanbul
3. SAYFA

İstanbul'da 6 aylık bebeğin ölümünde korkunç ihmal! Anne ve bakıcı tutuklandı
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.