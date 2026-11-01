2 aylık bebeğin kahreden ölümü! Annesinin koynunda can verdi
Acı olay Malatya'da yaşandı. Annesi tarafından emzirildiği sırada fenalaşan 2 ay 23 günlük bebek hayatını kaybetti.
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Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi tarafından emzirilen 2 ay 23 günlük E.L.C. aniden fenalaştı.
SAĞLIKÇILAR BEBEĞİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ TESPİT ETTİ
Ailenin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
TALİHSİZ YAVRU TOPRAĞA VERİLDİ
Adli Tıp Kurumuna kaldırılan bebeğin cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Minik bebek, Ali Baba Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Karababa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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