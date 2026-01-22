Diyarbakır'da kendisinden haber alınmayan 45 yaşındaki Nimet Kılıç'ı arama çalışmaları devam ediyor. Kılıç'ın eşi "Sabah uyandım yoktu, babamlara baktım orada da yoktu, arama başladık" diye konuştu.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşayan Şeyhmus Kılıç, sabah uyandığında eşi Nimet Kılıç’ın evde olmadığını fark etti. Eşinin eve gelmesini bekleyen Kılıç, bir süre sonra Nimet Kılıç’ı aramak için anne ve babasının yanına gitti.

2 çocuk annesi Nimet Kılıç sırra kadem bastı! Hiçbir iz yok

SIRRA KADEM BASTI

Eşini ailesinin evinde de bulamayan Kılıç, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kayıp ihbarı sonrasında jandarma ekipleri, Nimet Kılıç’ı bulmak için çalışmaları başlattı. İki çocuk annesi 45 yaşındaki 45 yaşındaki Nimet Kılıç’tan dün geceden bu yana haber alınamadı.

Kayıp olarak aranan Nimet Kılıç

“BURADAYDI AMA GİTTİ”

Şeyhmus Kılıç, kayıp eşi hakkında şunları anlattı:

Dün saat 01.00’a kadar yanımdaydı. Daha sonra ikimizde uyuduk. Sabah kalktım, yatakta olmadığını gördüm. Her tarafa baktım ama göremedim. Annemlere baktım, babam kalktı ne arıyorsun dedi. Eşim kaybolmuş, burada mı dedim. O da buradaydı ama gitti dedi. Sabaha doğru saat 07.00-07.30 arasıydı. Ondan sonra babam kalktı, oğlum kalktı aradık, daha sonra jandarmaya haber verdik.

“TARTIŞMA OLMADI”

Eşi ile arasında bir tartışma yaşanmadığını belirten Kılıç “Sabah kalktım göremedim. Babamlara baktım orada da yoktu. Ondan sonra da aramaya başladık’’ dedi. AFAD, 112 acil sağlık ve jandarma ile arama kurtarma ekipleri kayıp Nimet Kılıç’ı aramaya devam ediyor.

Nimet Kılıç'ın eşi Şeyhmus Kılıç

