Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rum tarafının son dönemde yaptığı silah yığınağının adayı riskli hâle getirdiğini söyledi. Türkiye’nin garantör ülke olarak gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Orta Doğu’daki gerilim hatırlatılarak, KKTC’nin güvenliğinin sorulması üzerine Yılmaz, son dönemde askerî anlamda Rum tarafına önemli silah yığınakları yapıldığını aktardı.

Bu durumun, adayı riskli hâle getirdiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Rum tarafının attığı adımlar bütün adayı riske attı. 1974 Barış Harekâtı ile sadece Türklere değil, tüm adaya güven sağladık. Türk’üyle, Rum’uyla herkes 50 yılı aşkın bir süredir güvenli ve huzurlu bir ortamda kalkınıyor, gelişiyor, demokrasisini güçlendiriyor. Biz bunun bozulmasını istemiyoruz.

Gerek Türk tarafı gerek Rum tarafı için çok daha huzurlu bir gelecek istiyoruz. Tabii herkesin egemen eşitliğiyle birlikte. Biz, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız. Ana vatan ve garantör olarak bölgemizdeki gelişmeleri dikkate alarak gerekli adımları atıyoruz. Yaptığımız her şey adanın tamamının güvenliği içindir.

Haberle İlgili Daha Fazlası