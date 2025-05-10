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2041 yılına kadar ehliyetinden oldu! Polisleri illallah ettirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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2041 yılına kadar ehliyetinden oldu! Polisleri illallah ettirdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da alkollü sürücü, trafik polislerini deyim yerindeyse sabır sınavından geçirdi. Araçtan inen alkollü sürücü önce polislerin kendisini darbettiğini öne sürdü, sonra da olayı görüntüleyen basın mensubuna saldırdı. Alkol metreyi üflemeyi reddeden sürücü, aracın anahtarını da ekiplere vermek istemedi. Daha önce ehliyetini 2039'a kadar kaptıran alkollü sürücü, yine direksiyon başında yakalanınca cezası 2041 yılına çıktı.

Bursa'da Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, kendilerini görünce cadde üzerine park eden otomobilden şüphelendi. Araç sürücüsü Kemal G., araçtan inerek ekiplerin bir anda kendisini darbettiğini öne sürdü.

Alkol testi yapılmak istenmesi üzerine alkolmetreyi üflemeyi reddeden Kemal G. ile ekipler arasında sabır sınavı başladı. Aracının çekileceğini öğrenen Kemal G., "Ben aracımın ne şartlarda çekileceğini göreceğim. Alkolmetreyi üflemiyorum. Darbettiniz beni, buradan da gitmiyorum. Aracın anahtarını da vermiyorum. Ben sizi nasıl seveyim? Asayişi çağırın diyorum size. Asayiş ekibi gelsin anahtarı vereceğim" diyerek ekiplerle tartıştı.

2041 yılına kadar ehliyetinden oldu! Polisleri illallah ettirdi - 1. Resim

OLAYI GÖRÜNTÜLEYEN GAZETECİYE TEKME ATTI

Aracı çekici yardımıyla otoparka götürülen Kemal G., çekici sürücüsüyle sözlü tartışmaya da girdi. Polis ekiplerine "Hepiniz çetesiniz" diye bağıran Kemal G., bu sefer de gazeteciye dönerek "Kendi yaptıklarını çekme sakın" diye tehdit etti. Bunun üzerine "Ben gazeteciyim beyefendi" cevabını alan Kemal G. adeta deliye döndü. "Gazetecisin ama asayişi aramazsın. İşine geldiği görüntüleri çekiyorsun. Helal olsun sana" diyerek çekim yapan gazeteciye saldırdı. Gazeteciye tekme atan Kemal G.'ye polis ekiplerince ters kelepçe yapıldı.

2041 yılına kadar ehliyetinden oldu! Polisleri illallah ettirdi - 2. Resim

POLİSİ, POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Yaşanan trajikomik olaylardan sonra kelepçesi çözülen Kemal G., bu sefer de 112'yi arayarak trafik polislerini şikayet etti. Bundan da cevap alamayan sürücü, telefonuyla polisleri kayda almaya başladı. Ehliyetinin 2039 yılına kadar içeride olduğu öğrenilen sürücüye toplam 63 bin 911 lira para cezası kesildi. Ehliyetinin ise 2041 yılına kadar alındığı belirtildi. Aracı otoparka alınan Kemal G., bir süre sonra yürüyerek uygulama noktasından uzaklaştı.

Öte yandan, Kemal G.'nin yaklaşık 7 ay önce kadar başka bir uygulama noktasında aracını polis ekiplerinin üzerine sürdüğü, bundan dolayı da mahkemesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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