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Afyonkarahisar'da feci kaza: 9 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Afyonkarahisar&#039;da feci kaza: 9 kişi yaralandı
Afyonkarahisar, İhsaniye, Kaza, Yaralı, Ambulans, Jandarma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

E.Ç. (25) idaresindeki 55 PB 303 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Ayazini köyü yakınlarında S.B'nin (62) kullandığı 42 ACA 20 plakalı otomobille çarpıştı.

Afyonkarahisar'da feci kaza: 9 kişi yaralandı - 1. Resim

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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