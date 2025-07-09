Afyonkarahisar'da feci kaza: 9 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

E.Ç. (25) idaresindeki 55 PB 303 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Ayazini köyü yakınlarında S.B'nin (62) kullandığı 42 ACA 20 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.