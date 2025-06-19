Alevler İzmir'den yükseldi! Makilik ve otluk alandaki yangınla mücadele

İzmir'de makilik ve otluk alanda yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Türkiye havaların ısınmasıyla bir kez daha amansız yangınlarla mücadele etmeye başladı. Alevler bu kez İzmir'in Bornova ilçesinden yükseldi. Bornova makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MAKİLİK VE OTLUK ALANDA ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, saat 17.00 sıralarında Zafer Mahallesi mevkiinde bulunan makilik ve otluk alanda çıktı.

Yangına ilk müdahale 17.10'da gerçekleştirilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü söndürme çalışmalarına 2 uçak, 3 helikopterle havadan, 15 arazöz, 2 su ikmal ve 1 dozer ile karadan katıldı.

Yangına müdahale sürüyor.