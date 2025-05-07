Antalya'da sır gibi olay! İş görüşmesi için gitmişti, cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Mayıs 2025 18:34 - Güncelleme: 7 Mayıs 2025 18:45 - Güncelleme:

Antalya'da sır gibi bir olay meydana geldi. Kepez ilçesinde bir şantiye alanında, Suriye uyruklu bir kişinin cansız bedeni bulundu. Üzerinde bir miktar para bulunan işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Antalya’nın Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5772 Sokak’ta sır gibi bir olay yaşandı. CANSIZ BEDENİ VATANDAŞLAR BULDU Yeni tamamlandığı öğrenilen 4 katlı bir binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İlgili Haber Altını solladı, rekor para akışı geldi! Bitcoin, Wall Street'in yeni güvenli limanı mı? İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede ölen kişinin Suriye uyruklu inşaat işçisi İydo E. (37) olduğu tespit edildi. KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK Üzerinde bir miktar para bulunan işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. İlgili Haber İstanbul hariç tüm illere gidecek! Doğu'dan Batı'ya kurbanlık sevkiyat başladı İnşaat firması yetkililerinin, İydo E.'nin sabah saatlerinde Altıntaş Mahallesi’nde inşası başlayacak bir inşaatta çalışmak üzere iş görüşmesine geldiğini, öğleden sonra tekrar inşaat alanına geldiklerinde işçinin cansız bedeniyle karşılaştıklarını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş