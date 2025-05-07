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Antalya'da sır gibi olay! İş görüşmesi için gitmişti, cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya&#039;da sır gibi olay! İş görüşmesi için gitmişti, cansız bedeni bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da sır gibi bir olay meydana geldi. Kepez ilçesinde bir şantiye alanında, Suriye uyruklu bir kişinin cansız bedeni bulundu. Üzerinde bir miktar para bulunan işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Antalya’nın Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5772 Sokak’ta sır gibi bir olay yaşandı.

Antalya'da sır gibi olay! İş görüşmesi için gitmişti, cansız bedeni bulundu - 1. Resim

CANSIZ BEDENİ VATANDAŞLAR BULDU

Yeni tamamlandığı öğrenilen 4 katlı bir binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan ilk incelemede ölen kişinin Suriye uyruklu inşaat işçisi İydo E. (37) olduğu tespit edildi.

Antalya'da sır gibi olay! İş görüşmesi için gitmişti, cansız bedeni bulundu - 2. Resim

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Üzerinde bir miktar para bulunan işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

İnşaat firması yetkililerinin, İydo E.'nin sabah saatlerinde Altıntaş Mahallesi’nde inşası başlayacak bir inşaatta çalışmak üzere iş görüşmesine geldiğini, öğleden sonra tekrar inşaat alanına geldiklerinde işçinin cansız bedeniyle karşılaştıklarını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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