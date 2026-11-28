İstanbul Başakşehir'de yurt dışına çıkan komşunun evinden çalınan 150 milyon lira değerindeki emanet servet, polis operasyonuyla ortaya çıkarıldı. 10 kilo külçe altın ve dövizlerin ele geçirildiği baskınlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. Polis, servetin sahibinin Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan eşiyle bağlantısını araştırıyor.

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İstanbul Başakşehir'de bir kişinin komşusuna emanet bıraktığı yaklaşık 150 milyon lira değerindeki para, altın ve ziynet eşyaları çalındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, A.Y'nin komşusu N.Ş'ye emanet bıraktığı yaklaşık 150 milyon lira değerindeki külçe altın ve ziynet eşyaları ile bir kısmı döviz cinsinden paranın 23 Kasım'da çalınması üzerine çalışma başlattı.

EVE GİRİP PARA VE ALTINLARI ÇALDILAR

Ekipler, N.Ş. ile eşi R.Ş'nin yurt dışında bulunduğu sırada şüpheliler Y.T, N.Ö. ve T.T'nin eve girdiklerini, Y.T'nin buradan aldığı para ve altınları arkadaşı E.H'ye teslim ettiğini belirledi.

KİLO KİLO KÜLÇE ALTIN VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda şüpheliler N.Ş, R.Ş, Y.T, N.Ö, T.T. ve E.H. gözaltına alındı. Aramalarda 10 kilogram külçe altın, çeşitli ziynet eşyaları, 2 milyon 400 bin lira ve 310 bin dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T. tutuklanırken, N.Ş. ve T.T. hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilerden N.Ö. ve E.H. adli kontrol şartıyla, R.Ş. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"AHBAP DERNEĞİ" DETAYI

Polis ekipleri, çalınan para ve altınların, A.Y'nin Ahbap Derneğine ilişkin suç örgütü soruşturmasında tutuklanan eşi M.A.Y. ile bağlantısının bulunup bulunmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Başakşehir Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIBaşakşehir

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