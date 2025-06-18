Batman'da kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen adam canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Haziran 2025 10:22 - Güncelleme: 18 Haziran 2025 10:36 - Güncelleme:

Batman-Hasankeyf kara yolunda 49 yaşındaki Mehmet Selim Doğan'a otomobil çarptı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, gece saatlerinde Batman-Hasankeyf kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Selim Doğan'a çarptı. İlgili Haber Hatay'da feci kaza! Otomobil, iki motosiklete çarptı... 17 yaşındaki Güney hayatını kaybetti KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ Ağır yaralanan Doğan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlgili Haber Antalya'da korkunç kaza! Araba sulama kanalına devrildi, 2 kişi boğularak can verdi Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş