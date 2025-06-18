Batman'da kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen adam canından oldu
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Batman-Hasankeyf kara yolunda 49 yaşındaki Mehmet Selim Doğan'a otomobil çarptı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza, gece saatlerinde Batman-Hasankeyf kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Selim Doğan'a çarptı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralanan Doğan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş