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Batman'da kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen adam canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Batman&#039;da kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen adam canından oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman-Hasankeyf kara yolunda 49 yaşındaki Mehmet Selim Doğan'a otomobil çarptı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, gece saatlerinde Batman-Hasankeyf kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan  Mehmet Selim Doğan'a çarptı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralanan Doğan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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