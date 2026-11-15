Bir evde başladı, mahalleye yayıldı! Bursa'da yangın paniği... Ekipler olay yerinde
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde başlayan yangın kısa sürede bitişiğindeki 4 eve daha yayıldı. Alevlerin sardığı mahallede 10 kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.
Yangın Turgutalp Mahallesi'ndeki bir evde başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler, kısa sürede bitişiğindeki 4 eve daha yayıldı.
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ÇEVRE İLÇELERDEN DESTEK GELDİ
Yangının büyümesi üzerine bölgeye İnegöl'ün yanı sıra Bursa'nın çevre ilçelerinden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ambulans da olay yerine yönlendirildi.
ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR
Dumandan etkilenen 10 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiye ekipleri ise alevlerin daha fazla eve ulaşmasını önlemek ve yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Mahallede ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.