Bodrum'da 7 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Muğla’nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yalıkavak Mahallesi’nde gözcülük yaptıkları tespit edilen zanlılar, Sahil Güvenlik ve emniyet ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesince kentte yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.
TUTUKLANDILAR
Ekipler, Yalıkavak Mahallesi'nde 3 kişinin göçmen kaçakçılığı için gözcülük yaptığını belirledi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile ortak yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir