Bodrum'da 7 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesince kentte yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

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TUTUKLANDILAR

Ekipler, Yalıkavak Mahallesi'nde 3 kişinin göçmen kaçakçılığı için gözcülük yaptığını belirledi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile ortak yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.