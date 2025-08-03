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Yemen açıklarında göçmen teknesi faciası: Çok sayıda can kaybı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yemen açıklarında göçmen teknesi faciası: Çok sayıda can kaybı var
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yemen açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 54 kişi hayatını kaybetti.

Yemen’in Ahwar bölgesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu.

Yetkililer, kazada en az 54 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

TEKNEDE YAKLAŞIK 150 KİŞİ VARDI

Yemenli Sağlık yetkilisi Abdul Qadir Bajameel, gemide yaklaşık 150 kişinin bulunduğunu ve 9’u Etiyopyalı, 1’i Yemenli toplam 10 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Kayıp göçmenleri bulmak için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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