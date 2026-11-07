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Bolu’da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi! 7 araç birbirine girdi, yaralılar var

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Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 6 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 6 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

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Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi Köroğlu Rampası mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 ESG 659 plakalı otomobil ile 06 MD 9422 plakalı otomobil çarpıştı.

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Bu sırada kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda arkadan gelen ve duramayan 34 FET 134, 41 AAE 036, 34 PD 8502 ve 34 NIV 510 plakalı otomobiller ile 44 AGM 162 plakalı tır da kazaya karıştı. Zincirleme kazada otomobillerde bulunan toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

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Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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