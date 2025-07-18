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Bursa'da cuma namazı çıkışı silahlar konuştu! Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa&#039;da cuma namazı çıkışı silahlar konuştu! Yaralılar var
Bursa, Yenişehir, Cuma Namazı, Tartışma, Silahlı Saldırı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, cuma namazı çıkışı tartıştığı kişilere kurşun yağdıran kişi arabasıyla kaçarken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Dehşete düşüren olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Şemaki Cami'nde meydana geldi. İddialara göre, cuma namazı çıkışında dağıtılan pilav esnasında vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

Bursa'da cuma namazı çıkışı silahlar konuştu! Yaralılar var - 1. Resim

4 KİŞİ YARALANDI

Kimliği tespit edilemeyen kişi, belinden çektiği silahıyla kalabalığın arasında ateş etmeye başladı. İlk belirlemelere göre; Ali Osman T., Burhan M., Sadık Ç., Hamdi Ü. isimli 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Bursa'da cuma namazı çıkışı silahlar konuştu! Yaralılar var - 2. Resim
Silahlı saldırgan, daha sonra arabasına binip kaçtı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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