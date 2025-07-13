Bursa'da vatandaşı çileden çıkaran anlar! Silahlar patladı, etraf savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Temmuz 2025 09:05 - Güncelleme: 13 Temmuz 2025 09:13 - Güncelleme:

Asker Eğlencesi, Silah, Maganda, Bursa, Haber

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir grubunun düzenlediği asker eğlencesi sırasında, vatandaşları adeta çileden çıkartan bir magandalık olayı yaşandı. Asker eğlencesi için bir araya gelen kalabalık konvoy, hem trafiği tehlikeye attı hem de havaya ateş açarak çevrede paniğe neden oldu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, asker eğlencesi için bir araya gelen kalabalık konvoy, hem trafiği tehlikeye attı hem de havaya ateş açarak çevrede paniğe neden oldu. "ASKER UĞURLAMASI DEĞİL ADETA SAVAŞ ALANI" Görüntülerde, konvoydaki bazı şahısların araçlardan sarkarak defalarca havaya ateş açtığı görülüyor. Silah sesleri nedeniyle mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı. İlgili Haber Bursa-Balıkesir sınırında korkutan yangın! Alevler giderek büyüyor, yerleşim yerleri tehdit altında Bursa-Balıkesir sınırında neden yangın çıktı? Bir köy tahliye edildi Vatandaşlar, "Asker uğurlaması değil adeta savaş alanı" yorumları yaptı. Emniyet ekiplerinin olaya ilişkin çalışma başlattığı, kimliği tespit edilen şahıslar hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş