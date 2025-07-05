Büyükçekmece açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Büyükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 9 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı. İçinde 2 kişinin bulunduğu tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina’ya güvenli şekilde götürüldü.

İstanbul Büyükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Büyükçekmece açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek, West İstanbul Marina'da emniyete alındığı belirtildi.