Arkadaşlar arasında yapılan 'şaka' faciayla sonuçlandı. 24 yaşındaki Gökhan Güney, pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi olarak hayatını kaybetti. 7 kişi gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde dün gece saat 03.00 sularında meydana gelen olay yürekleri yaktı. İddiaya göre, Gökhan Güney (24) ile arkadaşları Metin S. (24), Mertcan T. (23), Bedirhan K. (23) ve Özcan A. (22) eğlenmek için Atakum’un Akalan Mahallesi’ne gittiler. Gece dönüş yolunda araçlarının arızalanması üzerine bir çekici çağrıldı. Araç çekicinin üzerindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle silah sesi duyuldu.

'ŞAKALAŞMA' HAYATTAN KOPARDI

Çekicinin üzerindeki otomobilde bulunan Gökhan Güney, pompalı tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesiyle ağır şekilde yaralandı. Hızla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güney’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Olay sonrası, hastane önünde bulunan şüpheli Metin S. polis tarafından gözaltına alındı. Metin S.’nin, olayın arkadaşlar arasında yapılan bir şaka sırasında gerçekleştiğini öne sürdüğü belirtildi.

Hayatını kaybeden 24 yaşındaki Gökhan Güney.

ARAÇTA TABANCA VE TÜFEKLER BULUNDU

Polis ekipleri araç içinde 1 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek; çekici içinde ise 1 pompalı tüfek ele geçirdi. Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

SİNEM ERYİLMAZ

