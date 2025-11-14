Yunanistan’ın Koropi kentinde 22 yaşındaki bir genç ‘şaka olsun diye’ bütün bir hamburgeri çiğnemeden yuttu. Saniyeler içinde nefessiz kalarak yere yığılan genç adam kaldırıldığı hastanede hayat mücadelesi veriyor.

Akıllara durgunluk veren olay, Yunanistan’ın Koropi kentinde dün yaşandı. 22 yaşındaki bir genç ‘şaka olsun diye’ bütün bir hamburgeri çiğnemeden yuttuktan sonra fenalaşarak yere yığıldı.

Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç adam, yoğun bakıma alınırken hayati organlarında ciddi hasar meydana geldiği bildirildi. Olay esnasında yaşadıklarını anlatan arkadaşı, gencin yere yığılmadan önce paniklemeye başladığını söyleyerek şu ifadelerde bulundu:

"Ayağa kalkıp ileriye doğru koştu, biz de kusmak istemiş olabileceğini düşündük. Sonra döner gibi yaptı, yine uzaklaştı. Sanırım etrafı kirletmek istemedi."

Kaynak: Anadolu Ajansı

"BİR MEYDAN OKUMA DEĞİL"

Arkadaşları gencin hamburgeri bütün olarak yutmasının sebebinin meydan okuma değil, şaka olduğunu söyledi. Ancak bu korkunç şaka esnasında gencin iki dakika süreyle nefessiz kaldığı ortaya çıktı. Doktorlar bu durumun beyin ve organlarda geri dönüşü zor hasar bırakmış olabileceğini belirtiyor.

DURUMU KRİTİK

Gencin durumuyla ilgili açıklamada bulunan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDHN) Başkanı Michalis Giannakos, "Kurtuluş şansı çok az. Durumu son derece kritik." dedi.

Polis sözcüsü Konstantina Dimoglidou, yetkililerin, tehlikeli eylemi gerçekleştirmesi için kendisini teşvik eden biri olup olmadığını belirlemek amacıyla restorandaki görüntüleri incelemeye alacaklarını söyledi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

ZEYNEP ERDİVANLI

Haberle İlgili Daha Fazlası