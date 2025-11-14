Çinli sosyal medya fenomeni Andy Hao Tienan, ‘ideal vücudu’ sporla elde edemeyince çareyi ilginç bir yöntemde buldu. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Tienan, yüzlerce hyalüronik asit enjeksiyonuyla kendine yapay karın kası yaptırdı. Bu işleme yaklaşık 560 bin dolar (yaklaşık 23 milyon TL) harcayan fenomen, Çin’de yapay kas yaptıran ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

Çinli sosyal medya fenomeni Andy Hao Tienan, istediği ideal vücut için ilginç bir yönteme başvurdu. Daha önce de aynı yöntemle omuz ve köprücük kemiği yaptıran Tienan, bu kez de 562 bin dolar (yaklaşık 23.7 milyon TL) ödeyerek göğüs ve karın bölgesine toplam 40 yeni enjeksiyon yaptırdı.

GUINNESS'E BAŞVURMAYI PLANLIYOR

Vücudunun yüzde 20'sinin hyalüronik asitle dolu olduğunu vurgulayan fenomen, yapay kaslarının 3 yıl boyunca erimemesi halinde ‘hyalüronik asitten yapılmış en uzun ömürlü yapay karın kası’ rekorunu kırmak Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurmayı planlıyor.

ÇİN'DE YAPTIRAN İLK KİŞİ

Bu işlemi Çin’de yaptıran ilk kişi olduğunu belirten Tienan, yaptırdığı işlemlerden memnun kaldığını belirtiyor. Çinli fenomen, “Birçok kişi hyalüronik asidin birkaç ay içinde eriyeceğini söylüyor.” dedi. Ancak kendisinin böyle bir sorun yaşamadığını belirten Tienan, "Aslında zamanla daha doğal ve güzel görünüyor. Karın kasları arasındaki çizgiler bile hala belirgin." ifadelerinde bulundu.

Doktorlara göre bu kadar yoğun enjeksiyonlar kemik erozyonu, damar tıkanıklığı ve doku nekrozu ve kas güçsüzlüğü gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak ünlü isim, bu işlemleri yaptırmaktan vazgeçmeyeceğini belirtiyor.

ZEYNEP ERDİVANLI

