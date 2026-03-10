Türk vatandaşı Mustafa Mostanno, Almanya’dan Japonya’ya yürüyerek gitmek için yola çıktı. Mostanno, yaklaşık 6 ayda Türkiye'ye ulaştı.

Türk vatandaşı Mustafa Mostanno,, Almanya’dan çıktığı yolda yaklaşık 6 aydır Japonya'ya ulaşmak için yürüyor. Uzun yolculuğunun arından Türkiye’ye ulaşan Mustafa Mostanno, İstanbul'u gezdikten sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük güzergahını takip ederek Kastamonu’ya geldi.

"ŞU ANDA GİTTİĞİM GÜZERGAHI TAM OLARAK BİLMİYORUM"

Kastamonu’nun Daday ilçesinde vatandaşlarla sohbet eden Mostanno, Sinop istikametinde yürüyüşe devam ettiğini belirterek, "Yürüyüşe Almanya’dan başladım, Japonya’ya kadar yürüyeceğim. Yaya yürüyerek gidiyorum. Şu anda gittiğim güzergahı tam olarak bilmiyorum, nereye gideceğimi de bilmiyorum. Şimdi Kastamonu tarafına doğru gidiyorum. 2, 3 ay daha Sinop, Samsun, Orda, Giresun, Trabzon, Rize'ye kadar yürüyeceğim" diye konuştu.

GECELERİ DE YÜRÜYOR

Kastamonu'ya ulaşana kadar geceleri de yürüdüğünü belirten Mustafa Mostanno, "Ama Kastamonu’ya geldiğimde köpekler, ayı sesleri, tilki sesleri geliyor. Ama ne yapayım, çoğu zaman dışarıda, çadırda yatıyorum. Fakat hayvanlar bana hiçbir şey yapmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yemek ihtiyacını vatandaşların desteğiyle karşıladığını kaydeden Mustafa Mostanno şu ifadeleri kullandı:

"Market bulabilirsem gıda ihtiyaçlarımı alıyorum. Birisi yardım ederse, yemek verirse onu da alıyorum. Hep böyle şimdiye kadar devam ettim, bundan sonra da böyle devam edeceğim. Bu şekilde 6 aydır yoldayım"

