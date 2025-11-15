Samsun'da bahçesinde ot temizliği yaparken yaktığı ateşin üzerine düşen Rukiye Karaduman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Karaperçin Mahallesi'nde bahçesindeki otları temizlemek için ateş yakan Rukiye Karaduman (66) dengesini kaybederek ateşin üzerine düştü. Alevleri fark eden yakınları battaniyeyle müdahale ederek alevleri söndürdü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Karaduman, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rukiye Karaduman'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

MAHMUT EKİNCİ

