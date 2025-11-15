Yaşlı kadının feci sonu! Ot temizlemek için yaktığı ateşe düşüp öldü
Samsun'da bahçesinde ot temizliği yaparken yaktığı ateşin üzerine düşen Rukiye Karaduman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Rukiye Karaduman (66) bahçedeki otları temizlemek için yaktığı ateşin üzerine düşerek hayatını kaybetti.
- Karaduman, yakınları tarafından battaniyeyle söndürülen alevlerden ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Karaperçin Mahallesi'nde bahçesindeki otları temizlemek için ateş yakan Rukiye Karaduman (66) dengesini kaybederek ateşin üzerine düştü. Alevleri fark eden yakınları battaniyeyle müdahale ederek alevleri söndürdü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Karaduman, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Rukiye Karaduman'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
