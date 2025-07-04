Cezaevinden 10 gün önce çıkmıştı! 4 çocuğunun annesini katledip intihar etti

Amasya'da cezaevinden 10 gün önce çıkan bir şahıs, tartıştığı eşini öldürüp intihar etti.

Amasya'da bir kişi, eşini silahla vurduktan sonra intihar etti.

Beyazıtpaşa Mahallesi'nde bir evde, cezaevinden 10 gün önce çıkan Y. Köse (35) ile 4 çoğunun annesi eşi K. Köse (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Y. Köse silahla önce eşini, ardından kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Y. Köse'nin olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, eşi K. Köse kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Y. Köse'nin cenazesi merkeze bağlı Oluz köyünde, eşinin cenazesi ise Ziyaret kasabasında defnedildi.