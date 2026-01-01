Çocuklar saniyelerle kurtuldu! İnegöl'deki korkunç kaza kamerada
İnegöl’de otomobile binen 3’ü çocuk 4 kişi, minibüsün arkadan çarpmasıyla büyük panik yaşadı. Çarpmanın etkisiyle minibüs 50 metre ilerleyerek cami bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücülerle birlikte 2 yolcu yaralanırken, olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara sahne oldu.
Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Hastane caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde sürücü M.V. (31) yönetimindeki minibüs, önünde bir süre önce durup ailesini araca almakta olan sürücü G.B. (41) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
8 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, minibüs ise 50 metre ilerideki caminin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kaza sonucu, otomobile binen 3 çocuk büyük şok yaşarken, sürücüler ile minibüsteki yolcu S.E. (42) ve otomobildeki yolcu 8 yaşındaki E.B. yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.